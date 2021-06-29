المالية: السداد الفوري لمستحقات المصدرين يساهم في زيادة الإنتاج (فيديو)

قالت الدكتور نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية، إنه سيتم إطلاق المرحلة الثالثة للسداد النقدي الفوري لمستحقات المصدرين الأحد المقبل.





وأضافت "نيفين منصور"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن مبادرات سداد مستحقات المصدرين بدأت في أكتوبر 2019، وتم تنفيذ 5 مبادرات، وفي نوفمبر 2020 تم إطلاق المبادرة السادسة وهي السداد النقدي الفوري، والتي تعني صرف الشركات 85% من مستحقاتها.





وتابعت مستشار نائب وزير المالية، أنه خلال المرحلتين الاولى والثانية من المبادرة السادسة تم سداد 16.4 مليار جنيه لأكثر من 2000 شركة، وبناءً على نجاح المرحلتين تقرر فترح مرحلة ثالثة للسداد اعتبارًا من الاحد المقبل 4 يوليو وحتى 29 يوليو لتلقي طلبات الانضمام لهذه المبادرة، على ان يتم السداد نهاية سبتمبر وحتى نهاية أكتوبر المقبل.



