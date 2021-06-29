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التحقيق مع عاطل لإتجاره في مخدر الحشيش بالجيزة

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 02:20 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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باشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع عاطل، لاتجاره في الحشيش بمنطقة ساقية مكي بالجيزة، وضبط بحوزته على عدد من قطع من الحشيش ومبلغ مالي

وطلبت النيابة العامة، بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي، لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

كانت توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تورط عاطل لاتهامه بالاتجار في مخدر الحشيش بمنطقة ساقية مكي بالجيزة، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه، بحوزته عدد من من مخدر الحشيش، وهاتف محمول، مبلغ مالى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

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