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تحت رعاية رئيس الجمهورية.. "كلنا واحد" بخصومات مالية

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 02:23 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تحت رعاية رئيس الجمهورية.. تشارك فى المرحلة الثامنة عشر من مبادرة "كلنا واحد" بخصومات مالية تصل إلى 25%.. بمناسبة الإحتفال بثورة 30 يونيو


فى إطار إطلاق وزارة الداخلية لفاعليات المرحلة الـ 18 لمبادة كلنا واحد تحت رئيس الجمهورية تزامنًا مع الإحتفال بثورة (30) يونيو بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية.. فقد تم التنسيق مع عدد من سلاسل المطاعم ومحال الحلويات للمشاركة فى فعاليات المبادرة على مدار يومى الأربعاء630 والخميس 172021 من خلال تقديم خصومات مالية لعملائها تتراوح ما بين 20% إلى 25%، بإجمالى عدد (21) سلسلة مطاعم، وعدد (5) سلاسل لمحال الحلويات.. تضم أكثر من (100) فرع بمحافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية – مرسى مطروح).


حيث يشارك فى المبادرة سلاسل المطاعم ومحال الحلويات التالية (أسماك – أسماك بحرى – أكلة سمك – البرج – إبن حميدو – الدهان – مطاعم حسنى – المنوفى – درويش للمشويات – حضرموت عنتر – الكبابجى – قصر الكبابجى – مطاعم رستو – البرنس – الشرقاوى – جاد – الشبراوى – أربياتا – سيد حنفى – توم أند بصل – مصراوى – محلات تسيباس – عبد الرحيم قويدر – ماندرين قويدر – العبد -سيدرة).. وذلك بالفروع الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).


هذا وقد تم التنسيق مع كافة المطاعم والمحال المشاركة لإتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية والإحترازية اللازمة لضمان سلامة المواطنين حال ترددهم على مختلف الأفرع.

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