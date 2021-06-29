Advertisements

لأولياء الأمور.. تعرف على الفرق بين التعليم الناشونال والانترناشونال

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 02:25 م
الفرق بين التعليم الناشونال والانترناشونال
الفرق بين التعليم الناشونال والانترناشونال
Advertisements
يحرص أولياء الأمور على إلحاق أولادهم بأفضل المدراس، لذا يقوم العديد منهم بالبحث عن الفرق بين التعليم الناشونال والانترناشونال، للاختيار بينهم.

ونرصد لكم الفرق بين المدارس الناشونال والانترناشونال، والجهات التي تخضع تلك المدارس لإشرافها، وفقًا لما أوضحه الخبير التربوي الدكتور حسن شحاته، أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس.

الفرق بين التعليم الناشونال والانترناشونال
وأوضح شحاتة، أن المدارس الناشونال، هي مدارس حكومية تخضع لرقابة وتحت إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وهي المدارس الخاصة أو اللغات أو الرسمية التي كان يطلق عليها سابقًا «المدارس التجريبية»، أما المدارس الانترناشونال فهي المدارس التي تُقدم نظام تعليمي خاص بدولة معينة، وتتبع منهجًا خاصًا بها ومُختلف تمامًا عن غيرها من المدارس، وذلك لأن كل نوع منها يتبع النظام الخاص بالدولة التابع لها، وعلى سبيل المثال: المدارس البريطانية تتبع النظام التعليمي البريطاني، المدارس الأمريكية تتبع نظام التعليم الأمريكي.

مميزات التعليم الانترناشونال
وأضاف شحاته، أن التعليم الانترناشونال، يتميز بتدريس المناهج بلغة البلد التابع لها المدرسة، بمعنى أن المدارس البريطانية يتم تدريس منهجها باللغة البريطانية، والمدارس الفرنسية يتم تدريس منهجها باللغة الفرنسية، فضلًا عن أن مناهج المدارس الانترناشونال في مصر ليس لها أي علاقة بالمنهج التعليم المصري نهائيًا، وتهتم المدارس الدولية بتوفير كافة السُبل التعليمية التفاعلية التي تهدف إلى تحفيز الطلاب على التفكير والإبداع.

وأشار إلى أنها تعتمد سُبل التدريس في المدارس الدولية على الفهم والبحث والتطبيق أكثر من الحفظ والنسخ والتلقين، وتتبع مدارس الانترناشونال في مصر أفضل الاستراتيجيات والأنظمة التعليمية الحديثة.

مميزات التعليم الناشونال 
أما عن التعليم الناشونال فتتميز مدارس الناشونال أو اللغات بأنها تابعة للنظام المصري للتعليم، يحصل منها الطلاب على شهادة الثانوية العامة المصرية، تهتم باللغات كثيرًا، حيث يتم تدريس اللغات للأطفال ابتداءً من دخولهم مرحلة «كي جي»، وغالبًا يتم البدء بالإنجليزية ثم الفرنسية والألمانية فيما بعد، وأهم ما يميزها أنها تتناسب مع متوسطي الدخل، وتتشابه مناهجها كثيرًا مع المناهج الحكومية المصرية ولكن تختلف في اللغات وطرق التدريس ومرافق المدرسة ومستوى المعلمين.

يشار إلى أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أكد في وقت سابق، أن الوزارة تحاول مساعدة المدارس الدولية «الانترناشنونال» على قدر استطاعتها، خاصة أن هذه المدارس ليست تابعة للوزارة ولكنها تابعة للجهات التي تمنحها الشهادات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

اولياء الامور الفرق بين التعليم الناشونال والانترناشونال

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي ينقذ لاعبي بيراميدز من عقوبات مغلظة

منذ حوالي 18 ساعة

تكرار سيناريو مصطفي محمد.. جالطة سراي يخطط لضم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. هبوط حاد في أسهم اسمنت سيناء.. والشركة تنكر ملكيتها لحسن راتب

منذ حوالي 3 ساعات

بسبب الصفقة الأخيرة.. النيابة تكشف سبب تورط رجل الأعمال حسن راتب في التنقيب عن الآثار

منذ 39 دقيقة

قرارت نارية من شوقي غريب حول ضم لاعبي الأهلي ومحمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة إنجلترا ضد المانيا في يورو 2020

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. القبض على حسن راتب صاحب قناة المحور

منذ حوالي 14 ساعة

تفاصيل عقد كريم فؤاد مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

ميدو يفجر مفاجأة بشأن صفقة انتقال محمد إبراهيم للزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة بديل مصطفى محمد

منذ ساعة و 23 دقيقة

تعرف على ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا يورو 2020 حتي الآن

منذ أقل من ساعتين

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 17 ساعة

تعرف على موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021

منذ أقل من ساعة

الأهلي يجدد عقد نجم الفريق بـ17 مليون جنيه في الموسم الواحد

منذ ساعتين و 20 دقيقة

موسيماني يحدد أول الراحلين عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

مفجرة أزمة حسام حبيب وشيرين: "لدينا تسريبات أخرى" (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

مدارس النيل تعلن فتح باب القبول بـ 5 محافظات

سفير فرنسا بالقاهرة يشيد بنظام التعليم المصري الجديد

طارق شوقي: قريبًا افتتاح 10 مدارس حكومية دولية

"التعليم" تنظم جولة داخل مدارس النيل الدولية في محافظة دمياط

"التعليم" عن مناهج الصف الثاني الابتدائي:" لذيذة وميتخافش منها"

"التعليم": كتب النظام الجديد دخلت المطبعة وأصبحت جاهزة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:30 م

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة بديل مصطفى محمد

عاجل.. هبوط حاد في أسهم اسمنت سيناء.. والشركة تنكر ملكيتها لحسن راتب

11:35 ص

مفجرة أزمة حسام حبيب وشيرين: "لدينا تسريبات أخرى" (فيديو)

08:00 ص

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة إنجلترا ضد المانيا في يورو 2020

01:30 م

تعرف على ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا يورو 2020 حتي الآن

01:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة