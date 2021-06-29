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الخارجية الفرنسية: ندعو لتجاوز العقبات الفنية والسياسية إزاء نووي إيران

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 02:30 م
الخارجية الفرنسية
الخارجية الفرنسية
وكالات
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دعت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، لتجاوز العقبات الفنية والسياسية إزاء نووي إيران.

 

وقالت الخارجية الفرنسية، إنه يجب استئناف المحادثات حول نووي إيران بسرعة، حسبما أفادت قناة العربية.


وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جيرالدين جريفيث، أن منع إيران من حيازة سلاح نووي يشكل أولوية لإدارة الرئيس جو بايدن.

 

وقالت جريفيث فى حديثها مع فضائية العربية اليوم الأربعاء: إن الإدارة الجديدة للبيت الأبيض لن تعود للاتفاق النووي قبل تراجع إيران عن انتهاكاتها.

 

وأضافت، إن الدبلوماسية هي الأسلوب الأفضل لإرساء السلام في المنطقة، مؤكدة أن أمن المنطقة أولوية، إضافة لمنع إيران من حيازة السلاح النووي .

 

وأوضحت المتحدثة أن بلادها تسعى لاتفاق نووي جديد يضم أنشطة إيران في المنطقة.


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فرنسا العقبات الفنية والسياسية الخارجية الفرنسية

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