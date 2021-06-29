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رابط موقع مصر الرقمية وخطوات الحصول على الخدمات الحكومية الـ49 من المنصة

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 02:27 م
مصر الرقمية
مصر الرقمية
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يبحث الكثيرون، عن رابط موقع مصر الرقمية، للحصول على الخدمات الحكومية بشكل مميكن، حيث يمكن طلب الخدمة والاستعلام عنها وتنفيذها، وأنت في مكانك من خلال هاتفك الذكي.

وسنستعرض لكم رابط موقع مصر الرقمية وخطوات الحصول على الخدمات الحكومية الـ49 من المنصة، وأنت بالمنزل أو من خلال هاتفك بشكل مجاني وذلك في السطور التالية:

رابط موقع مصر الرقمية
يمكن الحصول على خدمات المنصة من خلال الدخول على رابط موقع مصر الرقمية (اضغط هنــــــــــــا).

خطوات الحصول على خدمات منصة مصر الرقمية
يمكن الحصول على الخدمات الحكومية من منصة مصر الرقمية بعد التسجيل في الموقع من خلال اتباع التعليمات الآتية:

اضغط على أيقونة تسجيل مستخدم جديد (اضغط هنـــــــــــــــا).

سيتطلب الخطوة الأولى استيفاء بيانات مثل:

- الرقم القومي.

- رقم المصنع «موجود أسفل يسار بطاقة الرقم القومي».

- الاسم الأول للأم.

وبعد استيفاء البيانات يتمّ الضغط على التالي:

وفي الخطوة الثانية، سيطلب منك إدخال رقم الهاتف.

وسيتم إرسال رسالة قصيرة إلى هاتفك برقم متسلسل قم بإدخاله، والضغط على التالي:

الخطوة الأخيرة هي إنشاء كلمة سر ثم إدخال البريد الالكتروني.

خطوات الاستفادة من منصة مصر الرقمية
بعد تسجيل الحساب على موقع منصة مصر الرقمية، ستتمكن من الدخول على الموقع والاستفادة من الخدمة، كل ما عليك اتباع الآتي:

اختيار نوع الخدمة، مثل «التموين، التوثيق، الشهر العقاري، المحاكم، .. »

بعدها اختيار نوع الخدمة

اتبع التعليمات، حتى يتم التسجيل وانتظار الرد في أقرب وقت.

وإليكم أهم الخدمات التي يقدمها موقع منصة مصر الرقمية:

خدمات التموين 
تفعيل بطاقة تموين

إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة تموين

إصدار بطاقة تموين جديدة

نقل من محافظة إلى أخرى

فصل اجتماعي

ضم أفراد أسرتي

الاستعلام عن صرف

إضافة أفراد أسرتي لغير المقيدين تموينيا

طلب إضافة أفراد أسرتي لغير المقيدين تموينيا

إضافة صرف تموين لمستحقي خبز فقط

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