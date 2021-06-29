الذكرى الثامنة.. 7 خطايا إخوانية أدت لنشوب ثورة 30 يونيو



هناك عدد من الخطايا التي ارتكبها نظام جماعة الإخوان تسببت في خروج المصريين في تظاهرات في 30 يونيو 2013.



وشهدت مصر في عام 2013 تظاهرات في عدد من محافظات مصر اعتراضا على سياسات جماعة الإخوان في إدارة شئون البلاد والاخفاقات التي نتجت عن تلك السياسيات، وهو ما ترتب عليه سقوط نظام الجماعة.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الأخطاء التي وقع فيها الإخوان مما أدى إلى اندلاع ثورة ضدهم:



- إصدار العديد من القرارات والإعلانات الدستورية التي تسببت في زيادة الضغط الشعبي علي الجهاز الأمني بالخروج في مظاهرات عارمة الي الاتحادية والتحرير.



- الإفراج عن سجناء جهاديين من ذوي الفكر المتطرف استوطنوا سيناء وسعوا الي تكوين إمارة إسلامية متطرفة تستمد العون من انفاق التهريب مع قطاع غزة التي حظيت بكل الدعم والحماية من رئيس الدولة ذاته.



- الارتفاع المتواصل في أسعار السلع والخدمات دون تدخل حكومي يسعي لوقف جشع التجار.

- إندلاع أزمات البنزين والسولار بما أثر علي الحركة الحياتية للمواطن، وانعكس ذلك علي الانقطاع المتكرر للكهرباء.





- افتعال أزمات متتالية مع القضاء، بداية من إقصاء النائب العام، الي محاصرة المحكمة الدستورية العليا من قبل أنصار الرئيس، ثم محاولة تحجيم دورها في دستور ديسمبر 2012.



- تراجع الناتج القومي جراء عدم الاستقرار السياسي والأمني، حيث ارتفع حجم العجز بالموازنة، ومن ثم ارتفاع حجم الدين المحلي الذي شكلت خدمة الدين بسببه عنصرًا ضاغطًا اضافيًا علي الموازنة.



- تراجع علاقات مصر بدول محورية عديدة خاصة في العالم العربي، وتطور العلاقات مع قطر وتركيا وإيران فقط.