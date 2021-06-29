Advertisements

الذكرى الثامنة.. 7 خطايا إخوانية أدت لنشوب ثورة 30 يونيو

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 02:33 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
Advertisements

هناك عدد من الخطايا التي ارتكبها نظام جماعة الإخوان تسببت في خروج المصريين في تظاهرات في 30 يونيو 2013.

وشهدت مصر في عام 2013 تظاهرات في عدد من محافظات مصر اعتراضا على سياسات جماعة الإخوان في إدارة شئون البلاد والاخفاقات التي نتجت عن تلك السياسيات، وهو ما ترتب عليه سقوط نظام الجماعة.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الأخطاء التي وقع فيها الإخوان مما أدى إلى اندلاع ثورة ضدهم:

- إصدار العديد من القرارات والإعلانات الدستورية التي تسببت في زيادة الضغط الشعبي علي الجهاز الأمني بالخروج في مظاهرات عارمة الي الاتحادية والتحرير.

- الإفراج عن سجناء جهاديين من ذوي الفكر المتطرف استوطنوا سيناء وسعوا الي تكوين إمارة إسلامية متطرفة تستمد العون من انفاق التهريب مع قطاع غزة التي حظيت بكل الدعم والحماية من رئيس الدولة ذاته.

- الارتفاع المتواصل في أسعار السلع والخدمات دون تدخل حكومي يسعي لوقف جشع التجار.
- إندلاع أزمات البنزين والسولار بما أثر علي الحركة الحياتية للمواطن، وانعكس ذلك علي الانقطاع المتكرر للكهرباء.


- افتعال أزمات متتالية مع القضاء، بداية من إقصاء النائب العام، الي محاصرة المحكمة الدستورية العليا من قبل أنصار الرئيس، ثم محاولة تحجيم دورها في دستور ديسمبر 2012.

- تراجع الناتج القومي جراء عدم الاستقرار السياسي والأمني، حيث ارتفع حجم العجز بالموازنة، ومن ثم ارتفاع حجم الدين المحلي الذي شكلت خدمة الدين بسببه عنصرًا ضاغطًا اضافيًا علي الموازنة.

- تراجع علاقات مصر بدول محورية عديدة خاصة في العالم العربي، وتطور العلاقات مع قطر وتركيا وإيران فقط.

أخبار تهمك

الأهلي يجدد عقد نجم الفريق بـ17 مليون جنيه في الموسم الواحد

منذ ساعتين و 37 دقيقة

خاص- حقيقة ظهور كريم فؤاد في مقر الأهلي اليوم

منذ 39 دقيقة

عاجل.. هبوط حاد في أسهم اسمنت سيناء.. والشركة تنكر ملكيتها لحسن راتب

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا يورو 2020 حتي الآن

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة بديل مصطفى محمد

منذ أقل من ساعتين

مفجرة أزمة حسام حبيب وشيرين: "لدينا تسريبات أخرى" (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

تكرار سيناريو مصطفي محمد.. جالطة سراي يخطط لضم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يحدد أول الراحلين عن الأهلي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

تفاصيل عقد كريم فؤاد مع الأهلي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة إنجلترا ضد المانيا في يورو 2020

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي ينقذ لاعبي بيراميدز من عقوبات مغلظة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. القبض على حسن راتب صاحب قناة المحور

منذ حوالي 14 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة بشأن صفقة انتقال محمد إبراهيم للزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

بسبب الصفقة الأخيرة.. النيابة تكشف سبب تورط رجل الأعمال حسن راتب في التنقيب عن الآثار

منذ أقل من ساعة

قرارت نارية من شوقي غريب حول ضم لاعبي الأهلي ومحمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:30 م

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة بديل مصطفى محمد

عاجل.. هبوط حاد في أسهم اسمنت سيناء.. والشركة تنكر ملكيتها لحسن راتب

11:35 ص

مفجرة أزمة حسام حبيب وشيرين: "لدينا تسريبات أخرى" (فيديو)

08:00 ص

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة إنجلترا ضد المانيا في يورو 2020

01:30 م

خاص- حقيقة ظهور كريم فؤاد في مقر الأهلي اليوم

02:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة