عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن مشروع الدلتا الجديدة

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسئولين لمتابعة المشروع القومي العملاق للإنتاج الزراعي للدلتا الجديدة.



