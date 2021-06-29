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عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن مشروع الدلتا الجديدة
الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 02:33 م
رقية جمال
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قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسئولين لمتابعة المشروع القومي العملاق للإنتاج الزراعي للدلتا الجديدة.
وأوضح متحدث الرئاسة، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، قبل قليل، أن الرئيس السيسي، وجه خلال الاجتماع بتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف جهات الاختصاص لتوفير عناصر الجدارة التنفيذية لمشروع الدلتا الجديدة.
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