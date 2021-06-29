Advertisements

توجيهات مهمة من الرئيس السيسي بشأن مشروع "الدلتا الجديدة"

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 02:35 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف جهات الاختصاص لتوفير عناصر الجدارة التنفيذية لمشروع "الدلتا الجديدة"، وذلك ليصبح قيمة مضافة لمنظومة المشروعات القومية في مجال الزراعة والغذاء واستصلاح الأراضي، ويساهم في استراتيجية الدولة لزيادة نسبة الأراضي الزراعية من الرقعة الجغرافية للدولة وتحقيق الأمن الغذائي.

ومن أهم تلك العناصر، توفير مياه الري اللازمة لاستصلاح الأراضي الزراعية الجديدة المستهدفة بالتنمية، وكذلك الاعتماد على نظم الري الحديثة والذكية، إلى جانب انتقاء نوعية المحاصيل الزراعية التي تتوافق مع طبيعة التربة والمناخ لهذه المنطقة، وذلك لتحقيق أكبر استفادة ممكنة ومردود زراعي وإنتاجي.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء عصام جلال مدير إدارة المياه بالقوات المسلحة، واللواء تامر مختار مساعد قائد القوات الجوية للشئون الهندسية، والمقدم طيار بهاء الدين الغنام.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة المشروع القومي العملاق للإنتاج الزراعي "الدلتا الجديدة"، والذي يهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية في مصر علي امتداد محور الضبعة بواقع مليون فدان في مراحله الاولى قابلين للزيادة بالتوسع في المراحل التالية المستقبلية، حيث يضم المشروع في نطاقه عدة مشروعات محورية للتنمية الزراعية من ضمنها مشروع "مستقبل مصر".
الدلتا الجديده

أخبار تهمك

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة بديل مصطفى محمد

منذ أقل من ساعتين

قرارت نارية من شوقي غريب حول ضم لاعبي الأهلي ومحمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة بشأن صفقة انتقال محمد إبراهيم للزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. القبض على حسن راتب صاحب قناة المحور

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يجدد عقد نجم الفريق بـ17 مليون جنيه في الموسم الواحد

منذ ساعتين و 35 دقيقة

بسبب الصفقة الأخيرة.. النيابة تكشف سبب تورط رجل الأعمال حسن راتب في التنقيب عن الآثار

منذ أقل من ساعة

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة إنجلترا ضد المانيا في يورو 2020

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل عقد كريم فؤاد مع الأهلي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

خاص- حقيقة ظهور كريم فؤاد في مقر الأهلي اليوم

منذ 38 دقيقة

مفجرة أزمة حسام حبيب وشيرين: "لدينا تسريبات أخرى" (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي ينقذ لاعبي بيراميدز من عقوبات مغلظة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. هبوط حاد في أسهم اسمنت سيناء.. والشركة تنكر ملكيتها لحسن راتب

منذ حوالي 4 ساعات

تكرار سيناريو مصطفي محمد.. جالطة سراي يخطط لضم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يحدد أول الراحلين عن الأهلي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

تعرف على ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا يورو 2020 حتي الآن

منذ ساعتين و 5 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:30 م

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة بديل مصطفى محمد

عاجل.. هبوط حاد في أسهم اسمنت سيناء.. والشركة تنكر ملكيتها لحسن راتب

11:35 ص

مفجرة أزمة حسام حبيب وشيرين: "لدينا تسريبات أخرى" (فيديو)

08:00 ص

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة إنجلترا ضد المانيا في يورو 2020

01:30 م

خاص- حقيقة ظهور كريم فؤاد في مقر الأهلي اليوم

02:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة