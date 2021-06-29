تفحم سائق سيارة نقل ثقيل وأصابة تباعه بحروق أثناء أشتعال النيران بالسيارة بالطريق الأقليمى بالفيوم (صور)



وتم تحرير محضربالواقعة، وأخطرت النيابة لتولى التحقيق، ومعرفة أسباب الحريق.



لقى شاب سائق سيارة نقل ثقيل بمحافظة الفيوم، مصرعه، وأصيب تباع السيارة بحروق بالغة بالجسم، إثر تصادم سيارتين نقل على الطريق الأقليمى الفيوم ـ الواحات، وأدى الى اشتعال النيران فى السيارة النقل الثقيل مما أدى لتفحمها.تلقى مرفق الأسعاف بلاغا من شرطة النجدة،بأشتعال النيران بسيارة نقل ثقيل على الطريق الإقليمي بالفيوم، اتجاه الواحات البحرية، بنطاق محافظة الفيوم.وعلى الفور أنتقلت 3 سيارات أسعاف إلى مكان الحادث وتبين، تفحم جثة "محمود عيد عبد ربه" 39 عاما"، ومقيم بالسليين بالفيوم، سائق سيارة نقل ثقيل بالفيوم، وأصابة "يوسف شاهين مسعود"، 18عاما "، يعمل تباع على السيارة، بحروق متفرقة في الجسم.وبسؤال التباع:أكد أنه عقب أشتعال النيران بالسيارة أثناء سيرهما بالطريق حاولنا إخمادها، ولكن لم نتمكن بسبب حرارة الجو وسرعة اشتعالها بطريقة فوق أمكانيتنا، وطالت النيران السائق حتى أصبح جثة متفحمة داخل السيارة وحاولت أنقاذة لكننى لم لتمكن من ذلك.وكان اللواء رمزي المزين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد خالد حسين، مأمور مركز شرطة طامية، مفادة ورود بلاغًا باحتراق سيارة نقل ثقيل على الطريق الإقليمي، اتجاه الواحات، بنطاق محافظة الفيوم وأنتقال قوة من المركز على المكان محل البلاغ.وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالمحافظة، الى مكان الحادث وحاولت السيطرة على الحريق المشاعل بالسيارة، وحاولت سيارة الأسعاف نقل تباع السيارة الذي أصيب بحروق بالجسم، لكنة الى المستشفى لتلقى العلاج وعمل الاسعافات الاولية له، الا انه رفض تماما الذهابه إلى المستشفى، إلا بعد استخراج جثة سائق السيارة الذى كان برفقته، وتمكن رجال الحماية اخماد النيران وأستخراج الجثة، تم نقلها إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، ونقل المصاب إلى المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم له.