Advertisements

خاص- حقيقة ظهور كريم فؤاد في مقر الأهلي اليوم

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 02:30 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements


كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة الأنباء التي ترددت حول ظهور كريم فؤاد لاعب نادي النجوم في مقر القلعة الحمراء اليوم الثلاثاء من أجل التوقيع على عقود انتقاله للنادي الأحمر.

وترددت أنباء قوية خلال الساعات القليلة الماضية عن ظهور كريم فؤاد في النادي الأهلي من أجل إتمام صفقة انتقاله للقلعة الحمراء لمدة 5 مواسم.

وقال المصدر في تصريحات خاصة :"إن كل ما يتردد حول هذا الأمر ليس له أساس من الصحة".

وأضاف :"كيف يمكن أن يفعل الأهلي ذلك ويقوم بتوقيع العقود مع اللاعب وتقديمه لوسائل الإعلام، وهناك مباراة مرتقبة تنتظر فريق الكرة بعد غد الخميس أمام بيراميدز والفريق لديه مرانًا اليوم وغدًا استعدادًا للمباراة".

ويستعد  الأهلي لمواجهة بيراميدز بعد غد الخميس في قمة مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كريم فؤاد الدوري المصري الممتاز الاهلي

أخبار تهمك

مفجرة أزمة حسام حبيب وشيرين: "لدينا تسريبات أخرى" (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي ينقذ لاعبي بيراميدز من عقوبات مغلظة

منذ حوالي 18 ساعة

تعرف على موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021

منذ أقل من ساعة

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة إنجلترا ضد المانيا في يورو 2020

منذ ساعة و 23 دقيقة

قرارت نارية من شوقي غريب حول ضم لاعبي الأهلي ومحمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يجدد عقد نجم الفريق بـ17 مليون جنيه في الموسم الواحد

منذ ساعتين و 20 دقيقة

بسبب الصفقة الأخيرة.. النيابة تكشف سبب تورط رجل الأعمال حسن راتب في التنقيب عن الآثار

منذ 39 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة بديل مصطفى محمد

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. القبض على حسن راتب صاحب قناة المحور

منذ حوالي 14 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة بشأن صفقة انتقال محمد إبراهيم للزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

تفاصيل عقد كريم فؤاد مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تكرار سيناريو مصطفي محمد.. جالطة سراي يخطط لضم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا يورو 2020 حتي الآن

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. هبوط حاد في أسهم اسمنت سيناء.. والشركة تنكر ملكيتها لحسن راتب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يحدد أول الراحلين عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:30 م

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة بديل مصطفى محمد

عاجل.. هبوط حاد في أسهم اسمنت سيناء.. والشركة تنكر ملكيتها لحسن راتب

11:35 ص

مفجرة أزمة حسام حبيب وشيرين: "لدينا تسريبات أخرى" (فيديو)

08:00 ص

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة إنجلترا ضد المانيا في يورو 2020

01:30 م

تعرف على ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا يورو 2020 حتي الآن

01:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة