خاص- حقيقة ظهور كريم فؤاد في مقر الأهلي اليوم









كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة الأنباء التي ترددت حول ظهور كريم فؤاد لاعب نادي النجوم في مقر القلعة الحمراء اليوم الثلاثاء من أجل التوقيع على عقود انتقاله للنادي الأحمر.





وترددت أنباء قوية خلال الساعات القليلة الماضية عن ظهور كريم فؤاد في النادي الأهلي من أجل إتمام صفقة انتقاله للقلعة الحمراء لمدة 5 مواسم.





وقال المصدر في تصريحات خاصة :"إن كل ما يتردد حول هذا الأمر ليس له أساس من الصحة".





وأضاف :"كيف يمكن أن يفعل الأهلي ذلك ويقوم بتوقيع العقود مع اللاعب وتقديمه لوسائل الإعلام، وهناك مباراة مرتقبة تنتظر فريق الكرة بعد غد الخميس أمام بيراميدز والفريق لديه مرانًا اليوم وغدًا استعدادًا للمباراة".





ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز بعد غد الخميس في قمة مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.