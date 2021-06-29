وزير العدل: التعيينات متوقفة في مصلحة الشهر العقاري والأولوية للمتقدمين منذ 2016

أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، أن التعينات متوقفه في مصلحة الشهر العقاري وبكل الجهاز الإدراي في الدولة، مشيرًا إلى أنه تم الإعلان عن مسابقة لتعيين عدد من الشباب بالشهر العقاري في عام 2016، إلا أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمًا بإلغاء المسابقة وأعيد فتح الإعلان من جديد.





وقال وزير العدل في رده على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان،اليوم الثلاثاء، إن الأولوية في التعيينات للمتقدمين في إعلان مسابقة الشهر العقاري لعام 2016.





وقال الوزير، إنه لسد العجز في العاملين بالشهر العقاري وزيادة عدد الموظفين للقضاء على الزحام بالشهر العقاري طلبنا نقل وندب عدد من العاملين من الوزارت إلى الشهر العقاري وصل عددهم إلى 1002 موظف اتسلم منم 976 موظف، مؤكدًا أن ضخ هذا العدد من العاملين يقلل من الزحام.





وأشار وزير العدل، إلى أنه تم افتتاح العديد من المقار الجديدة للشهر العقاري لمعالجة مشكلة الزحام بزيادة عدد الموظفين وفتح مقار جديدة تصل إلى 150 مقر جديد، بالإضافة إلى ميكنة العمل ووضع حلول إلكترونية من خلال مصر الرقمية.





وقال المستشار عمر مروان، إن اجمالى الطلبات التي تقدمت 153 الف طلب على مصر الرقمية، كما تم إطلاق خدمة المحمول حتى يستطيع كل إنسان أن ينجز خدمته وهو بالمنزل، حيث وصلنا في هذه الخدمة 595 ألف معاملة.





وأكد الوزير، أن موقع مصلحة الشهر العقاري يقدم 17 خدمة الكترونية ودخل على الموقع 16 مليون مواطن، بالإضافة إلى إنشاء مقار مميزة، وخدمة التوثيق المتنقل في القاهرة، لافتًا إلى أنه تم وضع خطة لتطوير مقار الشهر العقاري بعد أن كانت غير صالحة لاستخدام الادامي وحصل نوع من قلة الازدحام.

