تشكيل إنجلترا المتوقع ضد ألمانيا في ربع نهائي كأس أمم أوروبا 2020

يستعد منتخب إنجلترا مساء اليوم الثلاثاء، لمواجهة نظيره منتخب ألمانيا في مباراة نارية، ببطولة كأس أمم أوروبا.

ويستضيف ملعب ويمبلي مباراة منتخبي إنجلترا وألمانيا، في إطار منافسات دور الستة عشر من البطولة.









وكانت إنجلترا قد تأهلت إلى تلك المرحلة من البطولة بعدما تصدرت المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، بينما حلت ألمانيا في وصافة المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط.









ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من لقاء السويد وأوكرانيا، والذي يُقام الليلة أيضًا.





ومن المتوقع أن يكون تشكيل إنجلترا كالتالي:





حراسة المرمى: بيكفورد.





خط الدفاع: ووكر، ستونز، ماجواير، شاو.





خط الوسط: ريس، فيليبس، فودين.





خط الهجوم: جريليش، ستيرلينج، هاري كين.