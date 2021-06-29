11 قتيلًا حصيلة ضحايا انهيار مبنى ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية

ارتفعت حصيلة انهيار مبنى يتكون من 12 طابقا فى سيرفسايد قرب ميامي بيتش فى ولاية فلوريدا الأمريكية إلى 11 ضحية، فيما لا يزال الغموض يحيط بأسباب هذه الكارثة.

وتستمر عمليات البحث دون توقف ويشارك فيها مسعفون من المكسيك وإسرائيل وتستخدم فيها وسائل بحث تكنولوجية متطورة.

وانهار المبنى المكون من 12 طابقا والذى يضم 55 شقة والمطل على المحيط فى سيرفسايد قرب ميامى بيتش، فجر الخميس الماضى، بينما كان السكان نائمين فى الداخل.