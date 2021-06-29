Advertisements
11 قتيلًا حصيلة ضحايا انهيار مبنى ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية
الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 02:46 م
وكالات
Advertisements
ارتفعت حصيلة انهيار مبنى يتكون من 12 طابقا فى سيرفسايد قرب ميامي بيتش فى ولاية فلوريدا الأمريكية إلى 11 ضحية، فيما لا يزال الغموض يحيط بأسباب هذه الكارثة.
وتستمر عمليات البحث دون توقف ويشارك فيها
مسعفون من المكسيك وإسرائيل وتستخدم فيها وسائل بحث تكنولوجية متطورة.
وانهار المبنى المكون من 12 طابقا والذى
يضم 55 شقة والمطل على المحيط فى سيرفسايد قرب ميامى بيتش، فجر الخميس الماضى، بينما
كان السكان نائمين فى الداخل.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements