عادل حمودة ونصيف قزمان يعزيان أسرة «ساويرس» في وفاة عميد العائلة بمصر

«الفجر» تنعى أنسي ساويرس





نعت إدارة مؤسسة جريدة الفجر، برئاسة الكاتب الصحفي الكبير، عادل حمودة، رئيس مجلس التحرير، والدكتور نصيف قزمان، رئيس مجلس الإدارة، رجل الأعمال أنسي ساويرس، عميد عائلة ساويرس في مصر، عقب وفاته اليوم، عن عمر يناهز 91 عامًا.





وتتقدم أسرة «الفجر» بالجريدة الورقية والموقع الإلكتروني، بخالص العزاء لعائلة «ساويرس»، داعين الله أن يتغمد الفقيد برحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.





وكان الدكتور شريف دوس، رئيس هيئة الأقباط المسيحيين العامة، نشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وفاة رجل الأعمال أنسي ساويرس.





يشار إلى أن أنسي ساويرس، من مواليد 14 أغسطس 1930 ويبلغ من العمر 91 سنة، وهو حاصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة القاهرة عام 1950، ويعد مؤسس ورئيس مجموعة أوراسكوم.





وبدأ حياته في سوق المال والأعمال عبر شركة مقاولات اسمها «أنسى ولمعي»، كان نشاطها يتمثل في تمهيد الطرق وحفر ترع الري، إلا أنه تم تأميمها جزئيا عام 1961، ثم كليا، وبقي ساويرس على رأسها خمس سنوات قبل أن يهاجر إلى ليبيا سنة 1966 وعمل هناك أيضا في المقاولات قبل أن يرجع إلى مصر في منتصف السبعينيات.



