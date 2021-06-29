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"الدواء" تهنئ رئيس الجمهورية بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 02:52 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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هنئت أسرة هيئة الدواء المصرية بأسمى آيات التهاني القلبية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وشعب مصر العظيم؛ بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة، التي قدم خلالها الشعب المصري وقواته المسلحة أروع الأمثلة في الدفاع عن هوية الوطن ووحدة نسيجه، والحفاظ على أمنه واستقراره.

وتثمن هيئة الدواء المجهودات العظيمة التي قامت بها القيادة السياسية خلال الثماني سنوات الماضية من أجل وضع مصر على خريطة التقدم والإنجازات، وتوفير الدعم الكبير لمنظومة صناعة الدواء، وجعلها على سلم أولويات برنامج الحكومة، وهو ما نتج عنه انتعاش سوق الدواء المصري، وتوافر الأدوية، ومواجهة جائحة فيروس كورونا بنجاح، كذلك توفير أدوية البروتوكولات، واللقاحات، وتصنيعها محليا، حفظ الله مصر ورئيسها وشعبها من كل سوء.

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