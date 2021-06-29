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"عميلة تجميل أم لا".. دينا تعود لإثارة الجدل من جديد(تفاصيل)

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 02:46 م
بوابة الفجر
آية عبدالعزيز
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أثير حالة من الجدل حول الفنانة الاستعراضية دينا، وذلك بعد إشاعة رواد مواقع التواصل الاجتماعي بخضوعها لعملية تجميل بعد ظهورها في حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان أسوان. 

وأضافت دينا: " إن هناك كلام متناقض بشأن هذه المسألة المتداولة، مشيرةً إلي أنها أجرت جراحة تجميلية في أنفها منذ ثلاث سنوات ولم تقوم بأي جراحات أخرى  مضيفةً أن سبب انتشار هذه الشائعة هي إقلاعها عن التدخين منذ 6 أشهر، ومتابعتها مع طبيب أغذيه 

وتابعت كلامها قائلة :" كثرة التدخين كانت تنعكس على نضارة وجههي ، مشيرة إلى أنها كانت تتناول وجبة غذائية مره واحدة في اليوم ، وهي عادة سيئة استطاعت التخلص منها 

يذكر أن أحدث أفلام دينا كانت "سقراط ونبيلة" والذي بدأ  عرضه في دولة الإمارات، حيث تظهر فيه بدور " شيف " في أحد البرامج التليفزيونية. 

الجدير بالذكر أن الفيلم بطولة  أشرف عبدالباقي، أحمد فتحي، سامي مغاوري، محمد عبدالعظيم،وهو من تأليف عبدالفتاح كمال، وإخراج هشام الشافعي.

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