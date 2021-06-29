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البنك الدولي يرفع توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين إلى 8.5 %

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 02:23 م
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات تم نشرها اليوم أن التعافي الاقتصادي في الصين هذا العام قد يكون أقوى مما كان يُعتقد في السابق. ورفع البنك الدولي في تحليل جديد للوضع الاقتصادي في الصين توقعاته للنمو بها إلى 8.5 % بارتفاع بـ 0.4 % عن التحليل السابق.

كما توقع نموا بنسبة 5.4 % في 2022 ما يعني العودة للمعدلات طويلة الأجل السابقة للجائحة. واستمرت الثقة لدى كل من المستهلكين والأعمال في التحسن خلال الفترة الماضية ما يعني إمكانية توقع تحسن الأوضاع في سوق العمل وارتفاع الطلب المحلي. وتوقع البنك الدولي أن يستمر الأداء الجيد لصادرات الصين.

وحذر البنك الدولي في الوقت نفسه من أن أي تفش جديد لفيروس كورونا من شأنه أن يعطل النشاط الاقتصادي. تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الصينية أكثر حذرا في توقعاتها بشأن النمو وحددت هدفها الرسمي لهذا العام فوق 6 %.

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