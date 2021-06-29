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البورصة تواصل الهبوط وتخسر 8.2 مليار في ختام جلسة الثلاثاء

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 02:52 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تراجع جماعي للمؤشرات ،مع استمرار مبيعات محلية و اجنبية مقابل شراء العرب مؤسسات و أفراد .


 ربح رأس المال السوقي 8.41 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 660.661 مليار جنيه.
 
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.47%، ليغلق عند مستوى 10123 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 2127 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 12697 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 3944 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 2284 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 3232 نقطة.


وقالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أن البورصة قد ستهلت تعاملات  اليوم الثلاثاء ، علي تواجد كافة المؤشرات في المنطقة الحمراء وتحركات السوق جلسة مرتفعا واخري منخفضة ، حيث أن السوق لا يدعم استقرار تداولات المتعاملين وخاصة المؤسسات والتي يكون سلوكها البيعي هو الواضح والصريح عند كل ازمة .

وتوقعت الخبيرة ، ان تسير المؤشرات بين نقاط الدعم والمقاومة حيث أن الوصول الي منطقة الدعم يجعل انخفاض الأسعار ومحاولة تكوين مراكز شرائية لتدويرها والمتاجرة فيها هو الحافز لتغير الموقف ، وتزامن ذلك مع انتهاء الشهر وتحديد ترتيب الشركات 


وتوقعت الخبيرة أيضاً أنه في جلسة الاربعاء اخر جلسات الاسبوع بسبب اجازة ثورة 30 يونيو ان تعاود المؤشرات التواجد في المنطقة الخضراء تدريجيا بدا بالمؤشر الرئيسي ثم تلية باقي المؤشرات تباعا.

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