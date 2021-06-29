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موعد مباراة ألمانيا ضد إنجلترا في ربع نهائي كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 03:01 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يلتقي منتخب إنجلترا مساء اليوم الثلاثاء، مع نظيره منتخب ألمانيا في مباراة نارية، ببطولة كأس أمم أوروبا.

ويستضيف ملعب ويمبلي مباراة منتخبي إنجلترا وألمانيا، في إطار منافسات دور الستة عشر من البطولة.

وكانت إنجلترا قد تأهلت إلى تلك المرحلة من البطولة بعدما تصدرت المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، بينما حلت ألمانيا في وصافة المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من لقاء السويد وأوكرانيا، والذي يُقام الليلة أيضًا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع المباراة عبر قناة BEIN SPORTS HD 1 MAX، BEIN SPORTS HD 2 MAX، BEIN SPORTS 4K HDR.

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