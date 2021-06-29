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قوات سوريا الديمقراطية تتعرض لهجمات صاروخية فى دير الزور

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 03:02 م
سوريا
سوريا
وكالات
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تعرضت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم الثلاثاء، لهجمات صاروخية وصفتها بالخطيرة فى محيط حقل العمر النفطى بمحافظة دير الزور فى شرق سوريا.

 

وأصدر المركز الإعلامى لقوات سوريا الديمقراطية، بيانًا حول الهجمات الصاروخية فى دير الزور، قال فيها فقد تعرضت القواعد العسكرية المتقدمة لمحاربة داعش فى دير الزور لهجمات صاروخية خطيرة.

 

وأوضح المركز الإعلامي، أن الهجمات تركزت على القوات المتواجدة بمنطقة حقل العمرى فى ريف دير الزور.

 

وقد نفذت قسد، عدة عمليات احترازية فى المناطق المحيطة، منعًا لأى تحركات قد تقوم بها خلايا تنظيم داعش.

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هجمات صاروخية قوات سوريا الديمقراطية دير الزور

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