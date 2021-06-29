يسرا ناعية أنسي ساويرس: فقدنا رمز من رموز رجال الأعمال العظيمة

نعت الفنانة يسرا وفاه رجل الأعمال أنسي ساويرس الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 91 عامًا





وكتبت يسرا عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيره " تويتر" قائلة :" فقدنا اليوم رمز من رموز رجال الأعمال العظيمة في مصر والوطن العربي".









وأضافت :" رجل صاحب قلب وعقل ورؤية عظيمة، كان أكثر الناس محب لوطنه”.





وتابعت يسرا قائلةً: “خالص العزاء للسيدة يسرية لوزة والأبناء نجيب وسميح وناصف ساويرس في وفاة والدهم أنسي ساويرس، تغمده الله برحمته وألهمهم جميعا الصبر والسلوان.. خالد سليم.. يسرا"





توفي اليوم رجل الأعمال أنسي سويرس عن عمر يناهز91 عامً

ويترأس قداس جنازة رجل الأعمال أنسي ساويرس، ويشاركه الأنبا أرميا، الأسقف العام مدير المركز الثقافي القبطي بالقاهرة.



