خاص- بعد رحيل أروابارينا.. تعرف على مدرب بيراميدز الجديد

كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز عن إقالة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي السماوي، ومن المقرر أن يتم الإعلان رسمياً خلال الدقائق القليلة القادمة.





وأكد المصدر عبر تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" عن رحيل الأرجنتينى رودلفو أروابارينا عن تدريب الفريق جاء بإقتناع تام من مسئولى النادى السماوي.





وعلم "الفجر الرياضي" من مصادره الخاصة أن مسئولى نادي بيراميدز تواصلوا مع اليوناني تاكيس جونياس مدرب وادي دجلة السابق، لقيادة صفوف الفريق خلال الساعات القليلة المقبلة.





ومن المقرر أن يتواجد اليوناني تاكيس جونياس في تدريبات الفريق، مساء اليوم الثلاثاء، استعداداً لمواجهة الأهلي يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري العام.