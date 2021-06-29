خبير: الإنعكاس الزمني أثر علي مستوي أداء السوق المصري

قال محمد جاب الله خبير أسواق المال أن السوق المصري بدء زمن التفاؤل ، حيث كان هناك إنعكاس زمنى بتاريخ 25 يونيو، ومن المعتاد أن يهبط السوق أو يسير فى أداء عرضى ممل رتيب ، وهذا ماقد كان ودائماً ماينتهى هذا الاداء العرضى بجلسه دمويه مثل جلسه اليوم .









وأوضح الخبير في تصريح خاص ل " الفجر " أن الانعكاس الايجابى بدأ من اليوم فى الاسهم القياديه تباعاً وحتى تاريخ 2 يوليو .





وأضاف أن أداء السوق سيكون ايجابياً ، وبناءا عليه فإنه لاجديد في السوق فالأداء عرضى مابين 10050 جنوبا و 10400 شمالا مع اعتبار مستوى 9800 هو الدعم ومستوى 10400 هى المقاومه الرئيسيه اختراقها ، إذ أن التوجه الى مستوي10800 ثم 11200 نقطة.





وفي ختام جلسة اليوم ، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.47%، ليغلق عند مستوى 10123 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 2127 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 12697 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 3944 نقطة. كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 2284 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 3232 نقطة.







