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كيف انتصرت ثورة 30 يونيو للمرأة المصرية ومكانتها؟

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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انتصرت ثورة 30 يونيو، للمرأة المصرية، بتمكينها في ظل توافر الإرادة السياسية، وتحقيق إنجازات كبيرة على مدار السنوات الماضية، في كافة المجالات.

يرصد "الفجر"، انتصار ثورة 30 يونيو للمرأة المصرية ومكانتها في الدولة.

المرأة.. الشرارة الأولى للثورة
عانت المرأة المصرية، في ظل حكم جماعة الإخوان الإرهابية، نتيجة تهميشها والانتقاص من مكتسباتها، حتى جاءت ثورة 30 يونيو، لتصبح المرأة، الشرارة الأولى للثورة، والتي دفعت الشارع المصري بجميع فئاته إلى الميادين، وتصدرها للمشهد السياسي بقوة.

قوانين تشريعية للمرأة
وحققت المرأة في مصر، إنجازات كبيرة على مدار السنوات الماضية؛ حيث شرعت قانون تجريم الحرمان من الميراث، وتغليظ عقوبة الختان، وتنظيم عمل المجلس القومي للمرأة وتغليظ عقوبة التحرش، بالإضافة إلى حقوق المرأة كحق الخلع، ومنح الجنسية للأطفال.

ملفات حقوقية
وشهدت ملفات حقوق المرأة، تطورًا كبيرًا سواء على المستوى التشريعي أو التمثيل النسائي في المجالس النيابية.

وتقول الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي، إن ثورة يونيو المجيدة أعادت الروح والكرامة لمصر والمرأة المصرية داخل مصر وأمام العالم، وسيذكر التاريخ دائمًا دورها العظيم في إنقاذ وطن وشعب من قوى الظلام والتطرف التي كانت تسعى لطمس الهوية المصرية تحقيقًا لأهداف جماعة.

وأوضحت أنها ثورة المرأة المصرية، بعد معاناة مريرة في ظل حكم الجماعة التي سعت بكل قوة لتهميش دورها والانتقاص من مكتسباتها، حتى جاءت الثورة وتصدرت الصفوف بجوار جيشها وشرطتها العظيمة للحفاظ على مكتسباتها ولإعلان رفضها التنازل عن حقوقها التي طالما حاربت من أجلها.

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