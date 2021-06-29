مقتل وإصابة 13 شخصا في قصف للحوثيين بمدينة مأرب

أطلقت مليشيا الحوثي، اليوم الثلاثاء، صاروخين باليستيين استهدفا حيين سكنيين وسط مدينة مأرب، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين بينهم طفل، وإصابة 10 آخرين".

وقد شن الحوثيون، هجمات بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة استهدفت مواقع متفرقة في مدينة مأرب الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، خلفت ضحايا مدنيين.

واندلعت اشتباكات عنيفة، في مدينة مأرب الغنية بالنفط والغاز، بين الجانبين منذ فبرايرالماضي، خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة، فضلا عن تسببها بنزوح آلاف المدنيين من مناطق الاشتباكات.