الترجي يستهدف كأس السوبر التونسي لنسيان كابوس الأهلي

سيسعى الترجي لتجاوز أحزانه عقب الخروج من دوري أبطال افريقيا لكرة القدم، عبر التتويج بلقب كأس السوبر التونسية أمام الاتحاد المنستيري، غداً الأربعاء، على إستاد رادس.









مني الترجي وجماهيره بخيبة أمل بعد خروجه من دوري أبطال افريقيا، عقب الخسارة أمام الأهلي المصري 0-4 في مجموع مباراتي الدور نصف النهائي للمسابقة.





ويأمل بطل الدوري التونسي في مصالحة جماهيره الغاضبة، بسبب أداء الفريق أمام الأهلي بالتتويج بكأس السوبر المحلية، للعام الرابع توالياً.





وربما تكون هذه المباراة الأخيرة لمدرب الترجي معين الشعباني على رأس الجهاز الفني للفريق، بعد أن تعالت الأصوات المطالبة برحيله عقب الخسارة أمام بطل مصر.





كما يتطلع الترجي للثأر من الاتحاد المنستيري، بعد أن تغلب عليه 0-2 في المباراة النهائية ببطولة الكأس الموسم الماضي، ليتوج باللقب لأول مرة في تاريخه.





من جانبه يأمل الاتحاد المنستيري في تعويض إخفاقه في الاحتفاظ بلقب بطولة الكأس، عقب الخروج من الدور نصف النهائي أمام الافريقي، عن طريق التتويج بكأس السوبر لأول مرة في تاريخه.