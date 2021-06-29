Advertisements

أحمد سامى يعالج أخطاء لاعبى سموحه قبل مواجهة الأهلى فى الدورى

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
Advertisements
يواصل الفريق الكروى الأول بنادى سموحه تدريباته على ملعب النادى تحت القيادة الفنية لأحمد سامى، وذلك استعدادًا لمباراة الأهلى ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري العام، حيث يطمح "الموج الأرزق" إلى استعادة نغمة الإنتصارات من جديد و انتزاع ثلاث نقاط ثمينة من أجل تثبيت أقدامه فى المربع الذهبى بقوة، والمنافسة على تحقيق المركز الثالث هذا الموسم للعودة بالفريق إلى المشاركة فى البطولات الإفريقية من جديد.
وحرص المدير الفني لسموحه، على عقد أكثر من جلسة مع لاعبيه خلال الأيام الماضية لشرح الأخطاء التى وقعوا فيها خلال مباراة الإسماعيلى وتسببت فى خسارة 3 نقاط غالية كما عمل على تحفيز لاعبيه ورفع معدل اللياقة الذهنية والفنية قبل مواجهة الدراويش خصوصا فى ظل قوة المنافسة على المراكز الأربعة الأولى هذا الموسم.
وحث سامى لاعبيه على ضرورة استعادة روح اللعب الجماعى التى يطبقها الفريق منذ الموسم الماضى وأن يتحلوا بالهدوء والتركيز، وأن يتعاملوا مع مجريات المباراة وفقا لظروفها، بما يخدم الفريق وضرورة الانتشار الجيد داخل الملعب، وعدم ارتكاب أخطاء طوال الـ90 دقيقة.
وجدد المدير الفنى تحذريه إلى لاعبيه من الوقوع فريسة للغرور قبل مواجهة اللأهلى، خاصة بعد الأداء العالى فى المواجهة الماضية أمام المارد الأحمر والتى انتهت بفوز "الموج الأرزق"بهدفين مقابل هدف فى مباراة الدور الأول.
وطلب مدرب سموحة من لاعبيه التركيز فى التدريبات خاصة وان الباب مفتوح أمام اجراء تغيرات فى التشكلية الأساسية التى سيخوض بها مباراة الأهلى القادمة فى ظل تراجع مستوى بعض العناصر الأساسية خلال المباريات الماضية.
وكان رئيس سموحه قد قرر تجميد مستحقات اللاعبين وتغريم المشاركين فى مباراة الإسماعيلى 50 ألف جنيه بعد موافقة المدير الفنى عقب الهزيمة من الإسماعيلى.

أخبار تهمك

بسبب الصفقة الأخيرة.. النيابة تكشف سبب تورط رجل الأعمال حسن راتب في التنقيب عن الآثار

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. ليفربول يتحدى محمد صلاح

منذ أقل من ساعة

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة إنجلترا ضد المانيا في يورو 2020

منذ ساعتين و 55 دقيقة

موسيماني يرد على رغبته في ضم الصفقة الذهبية

منذ ساعة و 16 دقيقة

توجيهات مهمة من الرئيس السيسي بشأن مشروع "الدلتا الجديدة"

منذ أقل من ساعتين

تعرف على ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا يورو 2020 حتي الآن

منذ حوالي 3 ساعات

تكرار سيناريو مصطفي محمد.. جالطة سراي يخطط لضم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 18 ساعة

مفجرة أزمة حسام حبيب وشيرين: "لدينا تسريبات أخرى" (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة بشأن صفقة انتقال محمد إبراهيم للزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تاكياس جونياس مديرًا فنيًا لبيراميدز خلفًا لأروابارينا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة بديل مصطفى محمد

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. هبوط حاد في أسهم اسمنت سيناء.. والشركة تنكر ملكيتها لحسن راتب

منذ حوالي 5 ساعات

خاص- حقيقة ظهور كريم فؤاد في مقر الأهلي اليوم

منذ أقل من ساعتين

خاص- بعد رحيل أروابارينا.. تعرف على مدرب بيراميدز الجديد

منذ ساعة و 25 دقيقة

الأهلي يجدد عقد نجم الفريق بـ17 مليون جنيه في الموسم الواحد

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:01 م

عاجل.. تاكياس جونياس مديرًا فنيًا لبيراميدز خلفًا لأروابارينا

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة بديل مصطفى محمد

01:30 م

عاجل.. ليفربول يتحدى محمد صلاح

03:28 م

مفجرة أزمة حسام حبيب وشيرين: "لدينا تسريبات أخرى" (فيديو)

08:00 ص

عاجل.. هبوط حاد في أسهم اسمنت سيناء.. والشركة تنكر ملكيتها لحسن راتب

11:35 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة