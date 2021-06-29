نقيب الإعلاميين يهنئ السيسي بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو

هنأ النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، الرئيس عبدالفتاح السيسي وجموع المصريين، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو 2014.





قال نقيب الإعلاميين، إن ثورة 30 يونيو كانت بمثابة طوق النجاة الذي أنقذ مصر وشعبها العظيم، من حكم جماعة الإخوان، التي حاولت هدم الدولة وتفكيكها، ولكن بعد 8 سنوات استعادت مصر مكانتها دوليًا وإقليميًا، ودورها الرئيسي في حفظ أمن واستقرار المنطقة.





وأكد "سعدة" أننا نحتفل بمرور 8 سنوات على ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، نحتفل أيضًا بمرور سبع سنوات على تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي قيادة مصر قدم خلالها من الإنجازات، ما يخلد اسمه ويكتبه بحروف من ذهب على صفحات التاريخ المصري، فما فعله الرئيس السيسي، وما قدمه لمصر فى 7 سنوات، عجز عن إنجازه الآخرون فى عشرات السنين.





وأوضح أن ثورة 30 يونيو مجرد انتفاضة شعبية ضد فشل السلطة الحاكمة، التي اختطفت الحكم في غفلة من الزمن، بل كانت ثورة بناء وتعمير وتحرير وحددت أهدافها بوضوح وتطلعاتها بشفافية، وتعهداتها بمسئولية.





ولفت "سعدة" إلى أن التحلي بروح ثورة 30 يونيو، ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار من أهم المبادئ التي يجب التمسك بها في حربنا، لاقتلاع جذور الإرهاب والتطرف.



