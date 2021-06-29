رفع الجلسة العامة للبرلمان حتي 11 يوليو





رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، بعد مناقشة عدة طلبات إحاطة وأسئلة موجهة لوزير العدل، المستشار عمر مروان، على أن يعاود للإنعقاد، يوم الأحد الموافق 11 من شهر يوليو.





وكان قد أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، عدة طلبات مقدمة من النواب بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للمجلس، إلى اللجنة العامة.



وجاءت أبرز الطلبات مقدمة من النواب عاطف مغاوري، أيمن أبو العلا، محمد عطية الفيومي، وأكثر من 50 نائبا آخرين.



وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أهمية التعديلات المقترحة، لتتماشى مع ما جاء في اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.





وشهدت الجلسة العامة، أيضًا، اليوم، الموافقة على اتفاقيتين بقروض لصالح تطوير السكة الحديد، وجاءت الاتفاقيات على النحو التالي:



1-قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ 362 مليونا و900 ألف يورو.





2-قرار رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الافريقى بشأن مشروع تحديث سكك حديد مصر بمبلغ لا يتجاوز 145 مليون يورو.

