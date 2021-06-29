منظمة التجارة العالمية: إلغاء 49% من قيود التجارة المرتبطة بالجائحة





قالت منظمة التجارة العالمية في تقرير اليوم إن مجموعة العشرين، التي تضم أكبر الاقتصادات في العالم، ألغت نحو نصف القيود التجارية التي استحدثتها ردا على جائحة فيروس كورونا.





وقالت نجوزي اوكونجو إيويلا مدير عام المنظمة: "في حين تشير نتائج التقرير إلى أن الإجراءات المقيدة للتجارة تتراجع، فإن اقتصادات مجموعة العشرين أمامها المزيد من العمل الذي يجب أن تقوم به لضمان التدفق الحر للمدخلات الطبية والإمدادات الحيوية لإنقاذ الأرواح."





ووفقا لرويترز قال التقرير إن نحو 49 بالمئة من الإجراءات المقيدة للتجارة جرى إلغاؤها بحلول منتصف مايو.







