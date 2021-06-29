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عمرو دياب يواسي نجيب ساويرس في وفاة والده

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 03:45 م
بوابة الفجر
آية عبدالعزيز
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نعى المطرب عمرو دياب، على حسابه الشخصي عبر موقع التدوينات الشهير "تويتر"، الملياردير أنسي ساويرس، وواسى من خلال التغريدة رجل الأعمال نجيب ساويرس لوفاة والده قائلا:"خالص عزائي للمهندس نجيب ساويرس والعائلة، في وفاة المهندس أنسي ساويرس، تغمده المولى برحمته وألهمهم الصبر والسلوان".

توفي رجل الأعمال أنسي ساويرس عن عمر يناهز الـ91 عاما، فهو من مواليد أغسطس 1930، وهو مؤسس ورئيس مجموعة "أوراسكوم".

بدأ أنسي حياته المهنية في سوق المال والأعمال بشركة "أنسي ولمعي"، والتي تخصصت في تمهيد الطرق وحفر ترع الري، وتم تأميمها وبقي أنسي على رأسها خمسة أعوام، حتى هاجر إلى ليبيا، قبل أني يعود مرة أخرى في منتصف السبعينات.

ويذكر أن أنسي ساويرس كان قد أسس شركة "أوراسكوم للمقاولات العامة والتجارة"، عام 1976، وتوسعت أعماله فيما بعد لتشمل السياحة والفنادق وخدمات الكمبيوتر والهاتف المحمول، وأصبحت المجموعة من أضخم الشركات المصرية.

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