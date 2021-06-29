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تشكيل منتخب السويد المتوقع أمام أوكرانيا فى دور ال 16 من يورو

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 03:48 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستعد منتخب السويد لمواجهة أوكرانيا ضمن مباريات دور ال 16 من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.


وتقام مباراة السويد وأوكرانيا فى تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.


تشكيل منتخب السويد المتوقع:-

حراسة المرمى: أولسن

خط الدفاع: لوستيج، لينديلوف، دانيلسون، أوجوستينسون

خط الوسط: لارسون، أولسون، إيكدال، فورسبيرج

خط الهجوم: كايسون، إيزاك

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تشكيل السويد المتوقع بطولة كأس الأمم الأوروبية السويد أوكرانيا

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