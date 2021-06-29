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توزيع 77 مليون جرعة من لقاحات كورونا في بريطانيا

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 03:48 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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قالت السلطات الصحية في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، إنه تم توزيع 77 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن.

 

ووفقًا لبيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ480 ألفاً و35 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد شهراً واحداً  لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين. وبدأت حملة التطعيم ضد الوباء في بريطانيا قبل نحو 27 أسبوعاً.

 

وقد وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا، إلى 4.77 مليون حالة، والوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 128 ألفًا و367 حالة حتى الآن. وسجلت بريطانيا أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل عام و21 أسبوعًا.

 

ويذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي مسألة تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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