الذكرى الثامنة.. ماذا قال رجال الدولة عن "30 يونيو"؟



بالتزامن مع الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، وجه عدد من المشاهير رسائل هامة عن تلك الثورة التي ساهمت في الإطاحة بجماعة الإخوان عن حكم مصر.



وشهدت مصر في عام 2013 تظاهرات في عدد من محافظات مصر اعتراضا على سياسات جماعة الإخوان في إدارة شئون البلاد والاخفاقات التي نتجت عن تلك السياسيات، وهو ما ترتب عليه سقوط نظام الجماعة.



رئيس الوزراء

البداية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الذي أكد أن ثورة 30 يونيو المجيدة ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن، حيث شهد هذا اليوم خروج ملايين المصريين منتفضين ضد قوى الشر والظلام، ليستعيدوا بتلك الثورة هويتهم وينقذوا البلاد من الفوضى والانهيار فى واحدة من أعظم الثورات في التاريخ.





شيخ الأزهر

وتقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والشعب المصرى، بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو.



وأكد الأزهر على ضرورة استمرار الاصطفاف الشعبى المصرى، وتكاتفه خلف قيادته الحكيمة، وقواته المسلحة الباسلة، ومؤسساته الوطنية الرشيدة، وبخاصة بعد ما وضح للعيان من قوة الدولة المصرية وقدرتها على مواجهة التحديات، وتحقيق الكثير من الآمال، والحفاظ على مقدرات الشعب ومكاسبه.



ودعا الأزهر شعب مصر، أفرادا ومؤسسات، إلى بذل المزيد من الجهد والعمل والمثابرة من أجل رفعة الوطن، داعيًا المولى -عز وجل- أن يديم على مصرنا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء وأن يحفظ أهلها من كل مكروه وسوء.



رئيس مجلس النواب

كما ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة بمناسبة قدوم ذكرى ثورة 30 يونيو، قائلًا إنه تهل علينا ذكرى غالية على قلب كل مصرى ومصرية، ذكرى 30 يونيه التي استعدنا فيها مصر ممن أرادوا اختطاف هويتها، حيث خرجت الملايين تتقدمهم عظيمات مصر وشبابها وشيوخها، محطمين القيود ومتخطين السدود، يستظلون بعلم الوطن في حماية جيش الشعب وشرطته، ليضعوا نهاية لعام حالك السواد.



وأضاف رئيس مجلس النواب في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: في الثلاثين من يونيو تصدت الملايين لجنوح رئيس وجماعته، أرادوا الهيمنة على مفاصل الدولة بإعلان غير دستورى، خرجت الملايين لتصحيح المسار وإسقاط الأقنعة، لتبدأ مصر صفحة جديدة يرتقى فيها شعبها أعلى مراتب السعادة والأمن والأمان، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.



رئيس مجلس الشيوخ

فيما وصف المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ثورة 30 يونيو باليوم العظيم خرج فيه الملايين من أبناء الشعب المصري منتفضين ضد قوى الشر والظلام في مشهد حضاري يصعب تكراره شهده العالم أجمع، حيث صنع الشعب المصري أعظم الثورات في التاريخ ليستعيد هويته وينقذ البلاد من الفوضى والانهيار، فلبيتم يا سيادة الرئيس نداء الشعب وانحزتم لثورته.



وزير الزراعة

وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن الدولة المصرية استعادت هيبتها الدولية والإقليمية عقب ثورة 30 يونيو، إثر خروج الملايين الذين فوضوا قائدا عظيما، حيث طالبوه بتصحيح المسار وتحقيق التنمية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والدولية.





وزير العدل

كما قال المستشار عمر مروان، وزير العدل إن ثورة 30 يونيو المجيدة، نقطة تحول فى مسيرة الوطن، تحت قيادة بطل مؤمن بربه.