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تشكيل منتخب ألمانيا المتوقع لمواجهة منتخب انجلترا فى دور ال 16 من يورو

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 03:50 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستعد اليوم منتخب ألمانيا لمباراة قوية أمام منتخب انجلترا فى لقاء قوي بين الفريقين يقام ضمن مباريات دور ال 16 من يورو كأس أمم أوروبا.

وتقام مباراة ألمانيا ضد انجلترا فى تمام السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة والسابعة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.

تشكيل منتخب ألمانيا المتوقع:-

حراسة المرمى: نوير.

خط الدفاع: جينتير، هوملز، روديجر، كيميش.

خط الوسط: كروس، جوريتسكا، جوسينس.

خط الهجوم: هافيرتز، مولر، جنابري.

ويذكر أن منتخب ألمانيا تعادل اللقاء الماضي أمام المجر بهدفين لكل منهما ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية.

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