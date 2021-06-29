Advertisements

البدء في تجهيز وتطهير مستشفى تمي الأمديد تمهيدا لعودتها للعمل كسابق عهدها لاستقبال جميع المرضى

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 03:51 م
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
كشف الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن البدء في تجهيز وتطهير مستشفى تمي الأمديد تمهيدا لعودتها للعمل كسابق عهدها لاستقبال جميع المرضى وفتح العيادات الخارجية وتجهيز قسم الكلى لاستقبال مرضى الغسيل الكلوى خلال الايام القليلة المقبلة وكذا البدء في تجهيز الاقسام الداخلية لاستقبال المرضى مع مراعاة تخصيص عدد من أسرة قسم الداخلي والرعاية لمرضى الكورونا بنسبة لاتقل عن 25٪ من اجمالي الاسرة لكل قسم.

كما شدد وكيل صحة الدقهلية على ادارة المستشفى الالتزام بالمسارات المنفصلة والتطبيق الكامل لإجراءات مكافحة العدوى.


جاء ذلك، بناءا على توجيهات وزيرة الصحة الدكاورة هاله زايد بشأن اعادة تشغيل المستشفيات نظرا للانخفاض الملحوظ في أعداد مرضى فيروس الكورونا وحرصا على تقديم الخدمة العلاجية لجميع المرضى.

أخبار تهمك

توجيهات مهمة من الرئيس السيسي بشأن مشروع "الدلتا الجديدة"

منذ أقل من ساعتين

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة إنجلترا ضد المانيا في يورو 2020

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تاكياس جونياس مديرًا فنيًا لبيراميدز خلفًا لأروابارينا

منذ أقل من نصف ساعة

موسيماني يرد على رغبته في ضم الصفقة الذهبية

منذ ساعة و 18 دقيقة

تعرف على ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا يورو 2020 حتي الآن

منذ حوالي 3 ساعات

خاص- بعد رحيل أروابارينا.. تعرف على مدرب بيراميدز الجديد

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. ليفربول يتحدى محمد صلاح

منذ ساعة

ميدو يفجر مفاجأة بشأن صفقة انتقال محمد إبراهيم للزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يجدد عقد نجم الفريق بـ17 مليون جنيه في الموسم الواحد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة بديل مصطفى محمد

منذ حوالي 3 ساعات

بسبب الصفقة الأخيرة.. النيابة تكشف سبب تورط رجل الأعمال حسن راتب في التنقيب عن الآثار

منذ ساعتين و 13 دقيقة

تكرار سيناريو مصطفي محمد.. جالطة سراي يخطط لضم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

مفجرة أزمة حسام حبيب وشيرين: "لدينا تسريبات أخرى" (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

خاص- حقيقة ظهور كريم فؤاد في مقر الأهلي اليوم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. هبوط حاد في أسهم اسمنت سيناء.. والشركة تنكر ملكيتها لحسن راتب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:01 م

عاجل.. تاكياس جونياس مديرًا فنيًا لبيراميدز خلفًا لأروابارينا

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة بديل مصطفى محمد

01:30 م

عاجل.. ليفربول يتحدى محمد صلاح

03:28 م

مفجرة أزمة حسام حبيب وشيرين: "لدينا تسريبات أخرى" (فيديو)

08:00 ص

عاجل.. هبوط حاد في أسهم اسمنت سيناء.. والشركة تنكر ملكيتها لحسن راتب

11:35 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة