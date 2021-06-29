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البدء في تجهيز وتطهير مستشفى تمي الأمديد تمهيدا لعودتها للعمل كسابق عهدها لاستقبال جميع المرضى
الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 03:51 م
محمد كشك
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كشف الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن البدء في تجهيز وتطهير مستشفى تمي الأمديد تمهيدا لعودتها للعمل كسابق عهدها لاستقبال جميع المرضى وفتح العيادات الخارجية وتجهيز قسم الكلى لاستقبال مرضى الغسيل الكلوى خلال الايام القليلة المقبلة وكذا البدء في تجهيز الاقسام الداخلية لاستقبال المرضى مع مراعاة تخصيص عدد من أسرة قسم الداخلي والرعاية لمرضى الكورونا بنسبة لاتقل عن 25٪ من اجمالي الاسرة لكل قسم.
كما شدد وكيل صحة الدقهلية على ادارة المستشفى الالتزام بالمسارات المنفصلة والتطبيق الكامل لإجراءات مكافحة العدوى.
جاء ذلك، بناءا على توجيهات وزيرة الصحة الدكاورة هاله زايد بشأن اعادة تشغيل المستشفيات نظرا للانخفاض الملحوظ في أعداد مرضى فيروس الكورونا وحرصا على تقديم الخدمة العلاجية لجميع المرضى.
كما شدد وكيل صحة الدقهلية على ادارة المستشفى الالتزام بالمسارات المنفصلة والتطبيق الكامل لإجراءات مكافحة العدوى.
جاء ذلك، بناءا على توجيهات وزيرة الصحة الدكاورة هاله زايد بشأن اعادة تشغيل المستشفيات نظرا للانخفاض الملحوظ في أعداد مرضى فيروس الكورونا وحرصا على تقديم الخدمة العلاجية لجميع المرضى.
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