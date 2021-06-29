"وقفت معايا في مواقف كتيرة".. بشرى تنعي الملياردير أنسي ساويرس

نعت الفنانة بشري وفاة رجل الأعمال أنسي سويرس الذي رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء، كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" :" فقدنا اليوم رجلا لن يتكرر، رجل مصري صعيدي أصيل لم يتخلى حتى عن لهجته، ورمز من رموز الاقتصاد الوطني في مصر، مثل من الامثلة النادرة لرجال الاعمال.









وأضافت "بشرى":" كان لي الحظ أن أعرفه عن قرب بروحه الجميلة وخفة ظله وذكاءه وكرم أخلاقه وأحساسه بالناس وقربه منهم. "









وعبرت عن امتنانها قائلة:" وقف معي في مواقف كثيره كان بمثابة أب روحي ومعلم كما وقف مع غيري وكانت أعماله وشركاته سببًا في فتح بيوت كثيرة وأسر كثيرة تدعو له، في مشواره كثير من أعمال الخير معلن عنها والخفي ربما كان أكثر ، رجلا شجاعًا صاحب مواقف ويقف مع الحق وذو اراده. ،





تابعت:" أحترم العلم وأمن أن المال بدون علم واجتهاد وأمل ليس كافيًا، هتوحشنا قوي قوي يا عمو أنسي أو يا أنسي بيه كما تعود الكثير أن ينادونه.









وأختمت :" خالص العزاء لنجيب وسميح وناصف ، ربنا يرحمك رحمه واسعة يا اغلى الناس".









توفي رجل الأعمال أنسي سويرس عن عمر يناهز 91 عاما ويترأس القداس مدير المركز الثقافي القبطي بالقاهره