موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري والقنوات الناقلة





يستضيف نادي الزمالك فريق غزل المحلة، يوم الإثنين الموافق 5 يوليو القادم، على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز .





ومن المقرر أن يقام اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة بتوقيت السعودية، والحادية عشر بتوقيت الإمارات، والسادسة بتوقيت جرينتش.





وتحمل المباراة طابعا ثأريا، حيث سيقاتل الزمالك لتعويض الهزيمة التي تعرض لها على يد المحلة بهدفين مقابل هدف، في مباراة الذهاب.





وكان الزمالك قد حقق فوزا ثمينا في مباراته الأخيرة في الدوري أمام مصر المقاصة بهدفٍ دون رد، فيما سقط غزل المحلة في فخ التعادل مع فريق الاتحاد بهدف لمثله.





ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 61 نقطة، فيما يتواجد غزل المحلة في المركز 13 برصيد 32 نقطة.



