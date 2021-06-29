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المشروعات الصغيرة: القطاع يحظى باهتماما كبيرا في عهد السيسي (فيديو)

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 03:58 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال طارق شاش، نائب المدير التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحظى باهتمام كبير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مستدلًا على ذلك بحجم التمويل المقدم من الجهاز والبنوك والجمعيات الاهلية وشركات التمويل التابعة لهيئة الرقابة؛ نظرًا لأهمية هذا القطاع وقدرته على تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل.

وأضاف "شاش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "النشرة الاقتصادية" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن هذا القطاع يمثل 98% من المشروعات، بينما 2% فقط تمثل المشروعات الضخمة، لافتًا إلى أن مشروعات الصغيرة هي التي تستطيع تحقيق تنمية بالريف المصري والقري التي يتم تطويرها ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وتابع نائب المدير التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أنه يتم تقديم خدمات تسويقية كبيرة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال المعارض مثل "تراثنا" أو إتاحة قنوات تسويقية بالقنوات التليفزيونية الضخمة وتشجيع هذه المشروعات وفقًا للقانون الجديد بتخصيص 20% من المشتريات الحكومية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر و20% للمشروعات المتوسطة؛ لتقديم دعم فني لأصحاب هذه المشروعات.

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