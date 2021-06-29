المشروعات الصغيرة: القطاع يحظى باهتماما كبيرا في عهد السيسي (فيديو)

قال طارق شاش، نائب المدير التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحظى باهتمام كبير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مستدلًا على ذلك بحجم التمويل المقدم من الجهاز والبنوك والجمعيات الاهلية وشركات التمويل التابعة لهيئة الرقابة؛ نظرًا لأهمية هذا القطاع وقدرته على تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل.





وأضاف "شاش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "النشرة الاقتصادية" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن هذا القطاع يمثل 98% من المشروعات، بينما 2% فقط تمثل المشروعات الضخمة، لافتًا إلى أن مشروعات الصغيرة هي التي تستطيع تحقيق تنمية بالريف المصري والقري التي يتم تطويرها ضمن مبادرة "حياة كريمة".



