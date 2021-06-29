Advertisements

5 أغسطس.. الرئيس الإيراني الجديد يؤدى اليمين الدستورسة

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 03:59 م
الرئيس الإيراني الجديد
الرئيس الإيراني الجديد
وكالات
Advertisements

أفادت وكالة فارس الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بأن البرلمان أعلن أن الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسى، سيؤدي اليمين الدستورية، 5 أغسطس المقبل.

 

 ويعتبر رئيسي ثامن رئيس لإيران منذ اندلاع الثورة عام 1979، وسيخلف الرئيس الإصلاحي حسن روحاني الذي قضى فترتين في رئاسة البلاد.

 

وكان رئيسي ترشح في الانتخابات الرئاسية عام 2017 ضد روحاني، لكنه فشل بعدما حصد 38% من أصوات الناخبين فقط.

 

ونجح هذه المرة، بعدما أقصى مجلس صيانة الدستور عددا من المرشحين الإصلاحيين الأقوياء مثل علي لاريجاني رئيس البرلمان السابق، الأمر الذي أفضى إلى مقاطعة واسعة للانتخابات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ايرن اليمين الدستورية الرئيس الإيراني

أخبار تهمك

مفجرة أزمة حسام حبيب وشيرين: "لدينا تسريبات أخرى" (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا يورو 2020 حتي الآن

منذ حوالي 3 ساعات

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة إنجلترا ضد المانيا في يورو 2020

منذ ساعتين و 52 دقيقة

الأهلي يجدد عقد نجم الفريق بـ17 مليون جنيه في الموسم الواحد

منذ حوالي 4 ساعات

خاص- حقيقة ظهور كريم فؤاد في مقر الأهلي اليوم

منذ أقل من ساعتين

تكرار سيناريو مصطفي محمد.. جالطة سراي يخطط لضم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

خاص- بعد رحيل أروابارينا.. تعرف على مدرب بيراميدز الجديد

منذ ساعة و 22 دقيقة

توجيهات مهمة من الرئيس السيسي بشأن مشروع "الدلتا الجديدة"

منذ أقل من ساعتين

ميدو يفجر مفاجأة بشأن صفقة انتقال محمد إبراهيم للزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تاكياس جونياس مديرًا فنيًا لبيراميدز خلفًا لأروابارينا

منذ ثلث ساعة

موسيماني يرد على رغبته في ضم الصفقة الذهبية

منذ ساعة و 13 دقيقة

بسبب الصفقة الأخيرة.. النيابة تكشف سبب تورط رجل الأعمال حسن راتب في التنقيب عن الآثار

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة بديل مصطفى محمد

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. ليفربول يتحدى محمد صلاح

منذ أقل من ساعة

عاجل.. هبوط حاد في أسهم اسمنت سيناء.. والشركة تنكر ملكيتها لحسن راتب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

انتخاب لاريجاني رئيسا للبرلمان الإيراني لدورة ثالثة

تقارير: لاريجاني لن يشارك في الانتخابات العامة المقبلة

التزوير والمال القذر والاحتجاجات.. أزمات تسيطر على الانتخابات الإيرانية.. وروحاني يخشى "ثورة حقيقية"

رسالة من روحاني إلى المرشد الإيراني بشأن الانتخابات الرئاسية

الرئيس الإيراني يقيل محافظ البنك المركزي بسبب ترشحه لسباق الرئاسة

هل يُحاكم إبراهيم رئيسي رئيس إيران الجديد لتورطه في جرائم ضد الإنسانية؟

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:01 م

عاجل.. تاكياس جونياس مديرًا فنيًا لبيراميدز خلفًا لأروابارينا

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة بديل مصطفى محمد

01:30 م

عاجل.. ليفربول يتحدى محمد صلاح

03:28 م

مفجرة أزمة حسام حبيب وشيرين: "لدينا تسريبات أخرى" (فيديو)

08:00 ص

عاجل.. هبوط حاد في أسهم اسمنت سيناء.. والشركة تنكر ملكيتها لحسن راتب

11:35 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة