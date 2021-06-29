5 أغسطس.. الرئيس الإيراني الجديد يؤدى اليمين الدستورسة

أفادت وكالة فارس الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بأن البرلمان أعلن أن الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسى، سيؤدي اليمين الدستورية، 5 أغسطس المقبل.

ويعتبر رئيسي ثامن رئيس لإيران منذ اندلاع الثورة عام 1979، وسيخلف الرئيس الإصلاحي حسن روحاني الذي قضى فترتين في رئاسة البلاد.

وكان رئيسي ترشح في الانتخابات الرئاسية عام 2017 ضد روحاني، لكنه فشل بعدما حصد 38% من أصوات الناخبين فقط.

ونجح هذه المرة، بعدما أقصى مجلس صيانة الدستور عددا من المرشحين الإصلاحيين الأقوياء مثل علي لاريجاني رئيس البرلمان السابق، الأمر الذي أفضى إلى مقاطعة واسعة للانتخابات.