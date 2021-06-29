تعرف على أفضل تطبيقات التعلم عن بعد لعام 2021

تغير العالم كثيراً خاصة بعد أن تفشى فايروس كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم، فلم يعد الأمر مقتصراً على تضرر قطاعات معينة، بل أثر ذلك على العملية التعليمية وذلك لأن الفيروس ينتشر من شخص لأخر من خلال الرذاذ، الأمر الذي دفع بالمنظومة التعليمية لأن تنتقل من التعليم الوجاهي إلى التعليم عن بعد معتمدة في ذلك على مجموعة من التطبيقات عبر الإنترنت من أجل استمرار العميلة التعليمية بين كل من المعلمين والطلاب، والأخذ بأيديهم لاكتساب مزيداً من العلم والمعرفة ومتابعة الدروس.

العديد من العقبات واجهت المعلمين والطلاب في عملية التعليم الإلكتروني، لذا في مقالنا هذا سوف نتعرف على أفضل التطبيقات الإلكترونية التي يمكن استخدامها في التعليم عن بعد والتي حازت على أعلى التصنيفات والتقييمات من قبل المعلمين والطلاب.





أفضل التطبيقات الإلكترونية للتعليم عن بعد





التطبيق الأكثر استخداماً "Google Classroom"

أكثر ما يحتاج إليه الطالب والمعلم هو تطبيق سهل الاستخدام، صغير الحجم، يمكن استخدامه والعمل عليه من خلال الحاسب الشخصي، أو من خلال تحميله على الهاتف الذكي، فهذا التطبيق صُمم خصيصاً من أجل التغلب على كافة المعضلات والمعيقات التي نجمت عن التطبيقات الأخرى، وجعل عملية التواصل بين الآخرين سهلة دون بذل جهد كبير، فيستخدم هذا التطبيق في شرح الدروس، والواجبات، ورصد التقييمات، والمراجعات وتسجيل البيانات التي يحتاجها المعلم، والتخطيط للدروس القادمة التي من الواجب إنجازها مع الطلاب إلكترونياً دون الحاجة للقرطاسية التقليدية، الأمر الذي ساهم وبشكل كبير في التغلب على كافة المعيقات التي قد تجعل عملية التعلم عن بعد محبطة وقائمة على نظام التعليم التلقيني.

أتاح تطبيق " جوجل كلاس رووم " للمعلمين والطلاب الحلول السريعة والسهلة لإتمام المهام المطلوبة، فساعد المعلم على عقد صفوف افتراضية، وتسجيل للشاشة، وتحميل للملفات والواجبات والفيديوهات والملفات المراد شرحها ومشاركتها مع التلاميذ، فضلاً عن إمكانية تصنيف الدروس وتوزيعها بين الطلاب وفقاً لفترة زمنية محددة.





ولا يقتصر الأمر على هذه المزايا فقط، بل أتاح التطبيق للطالب إمكانية العودة إلى المحتوى الذي تم رفعه أون لاين، من أجل متابعة الدروس وتبادل التعليقات الإيجابية والسلبية والعمل على تحسين نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة بين الطالب والمعلم، فأصبحت عملية التعليم عن بعد أمراً سهلاً دون بذل جهداً كبيراً، خاصة وأن التطبيق مجاني ويتمتع بالأمان وحفظ البيانات التي من الصعب اختراقها.





تطبيق التواصل مع أولياء الأمور "ClassDojo" السحري

يُصنف تطبيق "كلاس دوجو" بأنه أحد التطبيقات المريحة وسهلة الاستخدام، فهو تطبيق مثالي ويتمتع بعامل الأمان وتشفير المعلومات أولاً بأول، وصُمم خصيصاً للتواصل مع أولياء أمور الطلبة، والهدف من إنشاء التطبيق يكمن في تزويد الأهالي بكافة المعلومات الخاصة بسلوكيات أبنائهم، ومدى تطورهم وإنجازهم خلال فترة زمنية محددة وبشكل مستمر، كما يتيح للأهالي بأن يبقوا على اطلاع بكل ما هو جديد من ملفات تعليمية، وواجبات، ومقاطع تعليمية من خلال التطبيق، فضلاً عن إمكانية اطلاع أولياء الأمور على تعليقات المعلم على واجبات واختبارات الطلاب ومعرفة درجاتهم العلمية.





أكثر ما يتميز به التطبيق هو تعدد ألوانه الرائعة، فضلاً عن توفر ميزة المكافآت لتشجيع وتحفيز الطلاب على تحسين سلوكياتهم المرفوضة والعمل بجد، كما يتيح التطبيق للمعلم التواصل مباشرة مع أولياء أمور الطلاب بشكل سهل من خلال الرسائل لتزويد الأهل بالمزيد من النصائح والتعليقات لتعزيز عملية التعلم عن بعد.





وما تجدر الإشارة إليه هنا أن التطبيق أصبح متاحاً في أكثر من 100 دولة، ويعمل على العديد من الهواتف الذكية، وأجهزة الحاسب الآلي، والأجهزة اللوحية، واللوحات الذكية، ويدعم أنظمة التشغيل "iOS" و وأنظمة التشغيل "Android".





تطبيق "Zoom" الأكثر استخداماً

لا يمكن الحديث عن أفضل التطبيقات التعليمية دون التطرق للحديث عن مزايا تطبيق "زووم" الرائع ومتعدد المزايا، فهو يُعد أحد أفضل وأهم التطبيقات التي تستخدم في العملية التعليمية، وصُمم التطبيق خصيصاً لعقد مكالمات فيديو مباشرة مع الآخرين، الأمر الذي سهل على المعلمين التواصل مباشرة مع الطلاب من خلال مكالمة فيديو جماعية، دون اللجوء إلى تسجيل الدروس ورفعها عبر الإنترنت؛ لكي يستفيد منها الطالب لاحقاً.





أتاح التطبيق لكل من المعلم والمتعلم إمكانية عقد مكالمات الفيديو لمدة طويلة، ومشاركة الشاشة، وإمكانية التواصل من خلال خانة المحادثة، من أجل أن يستمع الطالب للمعلم بشكل جيد، وتبادل التعليقات بسهولة وييسر، فهو تطبيق يشبه إلى حد كبير الفصل الدراسي الوجاهي ولكن عبر الإنترنت، ووفقاً لتعليقات الطلاب على أفضل تطبيق تعليمي، حاز "زووم" على المرتبة الأولى وذلك لوجود عدد كبير من المزايا المشابهة للفصل الدراسي الوجاهي، ومن أهم ميزات التطبيق، ما يلي:

* إمكانية عقد مكالمات جماعية مع عدد لا محدود من المستخدمين بسهولة وييسر من خلال مشاركة الرابط والدخول إلى اللقاء.

* سهولة استخدامه وسهولة التعرف على واجهة التطبيق.

* إمكانية مشاركة الشاشة من قبل المعلم أو الطالب بنقرة زر واحدة.

* يعمل التطبيق بسهولة من خلال اتصاله بالإنترنت، فلا يحتاج التطبيق إلى إنترنت عالٍ السرعة لكي يعمل مقارنة بالتطبيقات الأخرى.

* يتيح التطبيق للطالب إمكانية تسجيل اللقاء والاستفادة منه لاحقاً.

* سهل التطبيق على المعلمين شرح دروس الرياضيات والدروس التي تحتاج إلى رسومات وتخطيطات هندسية.

* يدعم التطبيق كافة أنظمة التشغيل ويمكن تحميله على الهاتف الذكي، أو جهاز الكمبيوتر، أو الأجهزة اللوحية وأجهزة اللاب توب المتنقلة.





الخلاصة

في ظل التطور التكنولوجي الذي نعيشه اليوم نجد أن هناك تطبيقات ذات مزايا عديدة، وتساعد على تحقيق الأهداف وأداء المهام المطلوبة، ولكن يجب على المستخدمين أن يتأكدوا من أن تلك التطبيقات أمنة وتتمتع بخاصية تشفير البيانات قبل البدء بتحميلها وتثبيتها على أجهزة الهواتف أو الكمبيوتر الشخصي، كما ظهر مؤخراً مجموعة من التطبيقات التي تعتبر تطبيقات ثانوية من أجل تعزيز عملية التعلم وتقديم المزيد من الأسئلة والاختبارات لكي تساعد الطلاب على مراجعة دروسهم، فضلاً عن وجود مجموعة من تطبيقات الألعاب التي تساعد في الحصول على الأموال والربح من خلال الإنترنت، مثل لعبة بلاك جاك أون لاين، طالع معنا لعبة القمار بلاك جاك



