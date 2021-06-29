Advertisements

عاجل.. تاكياس جونياس مديرًا فنيًا لبيراميدز خلفًا لأروابارينا

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 04:01 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز إلى الإعلان عن التعاقد مع اليوناني تاكياس جونياس ليكون مديرًا فنيًا جديدًا للفريق خلال الفترة القادمة خلفًا للأرجنتيني رودولفو أروابارينا.

وكان بيراميدز قد ودع بطولة الكونفدرالية من الدور نصف النهائي على يد الرجاء البيضاوي المغربي وذلك بعد التعادل السلبي في المغرب إيابًا وهي نفس النتيجة التي إنتهت عليها مواجهة الذهاب في مصر ليتمكن الفريق المغربي من الفوز بركلات الجزاء الترجيحية.

وسبق للمدير الفني اليوناني أن تولى تدريب فريق نادي وادي دجلة وظهر معه الفريق بصورة مميزة خلال 56 مباراة حقق خلالها الفوز في 15 مباراة وتعادل في مثلهم وتلقى الخسارة في 26 مواجهة.

يُذكر أن بيراميدز يستعد لمواجهة النادي الأهلي بعد غدًا الخميس لحساب مباريات الدوري المصري الممتاز في المواجهة التي تجمع بينهما على ملعب إستاد الأهلي وي السلام.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وادي دجلة تاكياس جونياس التدريب

أخبار تهمك

عاجل.. هبوط حاد في أسهم اسمنت سيناء.. والشركة تنكر ملكيتها لحسن راتب

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يرد على رغبته في ضم الصفقة الذهبية

منذ ساعة و 16 دقيقة

بسبب الصفقة الأخيرة.. النيابة تكشف سبب تورط رجل الأعمال حسن راتب في التنقيب عن الآثار

منذ ساعتين و 12 دقيقة

توجيهات مهمة من الرئيس السيسي بشأن مشروع "الدلتا الجديدة"

منذ أقل من ساعتين

خاص- حقيقة ظهور كريم فؤاد في مقر الأهلي اليوم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ليفربول يتحدى محمد صلاح

منذ أقل من ساعة

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة بديل مصطفى محمد

منذ ساعتين و 55 دقيقة

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة إنجلترا ضد المانيا في يورو 2020

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يجدد عقد نجم الفريق بـ17 مليون جنيه في الموسم الواحد

منذ حوالي 4 ساعات

خاص- بعد رحيل أروابارينا.. تعرف على مدرب بيراميدز الجديد

منذ ساعة و 25 دقيقة

تعرف على ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا يورو 2020 حتي الآن

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تاكياس جونياس مديرًا فنيًا لبيراميدز خلفًا لأروابارينا

منذ أقل من نصف ساعة

تكرار سيناريو مصطفي محمد.. جالطة سراي يخطط لضم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

مفجرة أزمة حسام حبيب وشيرين: "لدينا تسريبات أخرى" (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة بشأن صفقة انتقال محمد إبراهيم للزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

نكانا ونامونجو أسلحة بيراميدز قبل موقعة الرجاء

بيراميدز يُحفز اللاعبين قبل مواجهة الرجاء البيضاوي

موعد مباراة بيراميدز والرجاء المغربي في الكونفدرالية الإفريقية

بيراميدز يعترض على حكم مباراته أمام الرجاء المغربي بسبب رفضه احتساب ركلة جزاء

موعد مباراة بيراميدز وناكانا الزامبي فى الكونفدرالية الإفريقية

موعد مباراة بيراميدز المقبلة في الكونفدرالية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:01 م

عاجل.. تاكياس جونياس مديرًا فنيًا لبيراميدز خلفًا لأروابارينا

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة بديل مصطفى محمد

01:30 م

عاجل.. ليفربول يتحدى محمد صلاح

03:28 م

مفجرة أزمة حسام حبيب وشيرين: "لدينا تسريبات أخرى" (فيديو)

08:00 ص

عاجل.. هبوط حاد في أسهم اسمنت سيناء.. والشركة تنكر ملكيتها لحسن راتب

11:35 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة