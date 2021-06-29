عاجل.. تاكياس جونياس مديرًا فنيًا لبيراميدز خلفًا لأروابارينا





يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز إلى الإعلان عن التعاقد مع اليوناني تاكياس جونياس ليكون مديرًا فنيًا جديدًا للفريق خلال الفترة القادمة خلفًا للأرجنتيني رودولفو أروابارينا.





وكان بيراميدز قد ودع بطولة الكونفدرالية من الدور نصف النهائي على يد الرجاء البيضاوي المغربي وذلك بعد التعادل السلبي في المغرب إيابًا وهي نفس النتيجة التي إنتهت عليها مواجهة الذهاب في مصر ليتمكن الفريق المغربي من الفوز بركلات الجزاء الترجيحية.





وسبق للمدير الفني اليوناني أن تولى تدريب فريق نادي وادي دجلة وظهر معه الفريق بصورة مميزة خلال 56 مباراة حقق خلالها الفوز في 15 مباراة وتعادل في مثلهم وتلقى الخسارة في 26 مواجهة.





يُذكر أن بيراميدز يستعد لمواجهة النادي الأهلي بعد غدًا الخميس لحساب مباريات الدوري المصري الممتاز في المواجهة التي تجمع بينهما على ملعب إستاد الأهلي وي السلام.