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مصرع وإصابة شخصين إثر سقوط برج محطة محمول بالشرقية

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 04:04 م
بوابة الفجر
سمر السيد
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توفي شخص وأصيب آخر إثر سقوط برج محطة محمول أثناء إنشائها أعلى سطح منزل أحد المواطنين بعزبة الشوادفي التابعة لمركز ههيا بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور مركز شرطة ههيا يفيد بسقوط برج محطة محمول أثناء إنشائه أعلى سطح منزل أحد المواطنين بعزبة الشوادفي التابعة لدائرة المركز ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر.

جرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم كما تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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