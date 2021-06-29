ميسي في الصدارة.. تعرف على ترتيب هدافي بطولة كوبا أمريكا 2021

انتهت أمس الإثنين منافسات دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا، وحسمت المنتخبات تأهلها لدور الثمانية من البطولة.





ويحتل ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين حاليا صدارة جدول ترتيب هدافي بطولة كوبا أمريكا برصيد ٣ أهداف.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي كوبا أمريكا حتى الآن:





١- ليونيل ميسي ٣ أهداف

٢- جوميز هدفين

٣- أندريه كاريو هدفين

٤- روميرو هدفين

٥- بريكايدو جارسيا هدفين

٦- روخاس هدفين

٧- كافاني هدفين

٨- فلوريس هدفين

٩- نيمار هدفين

١٠- أليكس ساندرو هدف وحيد.