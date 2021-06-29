تأثير رونالدو | من عالم الرياضة لعالم المال والأعمال

بعد حركة غير مباشرة قام بها اللاعب البرتغالي ومهاجم نادي "يوفنتوس" الإيطالي، ومحطم الأرقام القياسية كلاعب كرة قدم، "كريستيانو رونالدو" انتقل تأثيره من عالم الرياضة ليضرب عالم المال والأعمال بحركة غير مقصودة أثناء مؤتمر صحفي، ليكبد أكبر الشركات خسائر مالية تجاوزت خطوط الملايين وصولاً للمليارات خلال وقت قصير جداً.
خلال مؤتمر صحفي عقده اللاعب البرتغالي "كريستيانو رونالدو" قبل ملاقاة المنتخب الهنغاري للحديث عن مستقبله كلاعب، واستعدادات المنتخب للفوز بمسابقة "يورو 2020"، أزاح اللاعب قنينة "كوكاكولا" مفضلاً قارورة الماء عليها، ليلمح للمتابعين بأن الماء أكثر فائدة من المشروب الغازي وكإشارة تحذيرية للكف عن شرب الماء الغازي، ونتيجة لذلك سجلت شركة "كوكا كولا" والراعي الرسمي لبطولة "يورو 2020"، أعلى نسبة خسارة من تأسيسها، حيث بلغت خسائر الشركة لليوم الثاني أكثر من أربعة مليارات دولار من قيمة أسهمها حتى هذه اللحظة.
كريستيانو رونالدو... يعترف بأضرار المشروبات الغازية
انتشر مقطع للفيديو بشكل كبير جداً على منصات التواصل الاجتماعي في كافة أنحاء العالم، الأمر الذي كان له نتائج سلبية انعكست على عالم المال والأعمال، حيث صرحت شركة "كوكا كولا" بأن قيمة أسهمها في البورصات العالمية والأمريكية تراجعت من 56.10 دولار أمريكي إلى 55.2، بعد الفيديو الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، وهذا يشير إلى أن قيمة أسهم الشركة في السوق قد تراجعت خلال بضعة ساعات إلى أكثر من 4 مليار دولار أمريكي.
والجدير بالذكر، أن اللاعب أشار في عدة مناسبات لضرر المشروبات الغازية، مؤكداً بأنه دائماً ما يمنع أطفاله من تناولها بسبب مخاطرها الكبيرة على الصحة، مفضلاً شرب الماء بكميات كبيرة على المشروبات الغازية.
وأشاد عدداً كبيراً من رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بما قام به اللاعب البرتغالي "كريستيانو رونالدو"، كإشارة تنبيهية إلى أهمية الماء، وكإشارة تحذيرية من أضرار تناول المشروبات الغازية، والجدير بالذكر أن بعض النشطاء أشاروا إلى أن الرهان قد ارتفع بنسبة 79%، من قبل المراهنين على الفريق البرتغالي لتحقيق لقب "يورو 2020"، بينما وصل عدد المراهنين على قدرة اللاعب البرتغالي لكسر الرقم القياسي للاعب "على دائي" والتربع على عرش الهدافين في تاريخ كرة القدم، إلى أكثر من 23 مليون على مواقع الرهانات الرياضية أون لاين، طالع معنا: المراهنات الرياضية اون لاين على كازينو العرب
بول بوغبا... يسير على خطى رونالدو
"بول بوغبا
" لاعب المنتخب الفرنسي، وهو من أكثر لاعبي كرة القدم التزاماً بالدين والعقيدة الإسلامية، يسير على خطى "كريستيانو رونالدو" خلال مؤتمر صحفي عقده بعد أن فاز المنتخب الفرنسي على الماكينات الألمانية بهدف دون رد في مسابقة "يورو2020" يوم أمس الثلاثاء، حيث أزال لاعب فريق "مانشستر يونايتد" قنينة خمر موجودة على الطاولة؛ ليخفيها تماماً تحت الطاولة في إشارة منه بأن هذا المشروب حرمه الإسلام، ويتنافى مع العقيدة الإسلامية.
ويعتبر "بول بوغبا" أول لاعب يقوم بهذه الحركة أمام وسائل الإعلام والصحفيين، وأنتشر موقع فيديو للاعب على كافة وسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم أثناء قيامه بإزاحة قارورة الخمر من أمامه ليضعها تحت الطاولة.
بول بوغبا... يبدع فوق أرضية الملعب رفقة المنتخب الفرنسي
والجدير بالذكر هنا، أن "بول بوغبا" تم اختياره كأفضل لاعب في مباراة دور المجموعات في مسابقة "يورو 2020"، التي جمعت بين المنتخب الفرنسي ونظيره الألماني يوم أمس الثلاثاء، بعد أن قدم الفرنسي أداءً أكثر من رائع ليثبت للمدرب بأنه يستحق أن يحتل مكانة أساسية في التشكيلة، حيث قدم اللاعب أكثر من تمريرة سحرية للمهاجمين، وحظي بسجل كأكثر لاعب لمس الكرة خلال عمر المباراة، وأكثر لاعب فاز بالثنائيات، وأكثر لاعب قطعاً للكرات والاستحواذ على الكرة، فضلاً عن صناعته لهدف المباراة الوحيد، ليتوج بعدها اللاعب بلقب أفضل لاعب في المباراة.
ولا يقتصر الأمر فقط على مقطع الفيديو الذي انتشر يوم أمس على وسائل التواصل الاجتماعي للاعب وهو يزيل قارورة الخمر من أمام الكاميرات والصحفيين، بل تعمد نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي على نشر مجموعة من الفيديوهات للاعب وهو يستغل فرصة الاستراحة بين شوطي المباريات ليتناول وجبات الإفطار في عدد كبير من المناسبات في الدوري الانجليزي، كما وأشاد رواد التواصل الاجتماعي بقوة إيمان اللاعب ومعتقداته الإسلامية.
الجماهير تُشيد بأداء بوغبا وتمسكه بتعاليم دينة الإسلامي
وحظي اللاعب الفرنسي على إعجاب عدد كبير من المتابعين، ونالت الفيديوهات التي يظهر بها اللاعب تفاعل واسع على جميع منصات التواصل الاجتماعي، ولم تتوانى وسائل الصحافة الإعلامية عن سؤال اللاعب الفرنسي عما إذا كان فعلاً قد تناول طعام الإفطار أم لا، حيث أجاب اللاعب بأنه بالفعل كان صائماً، وقد تناول القليل من التمر والماء، مؤكداً على أن الله سبحانه وتعالى قد أكسبه القوة للتحمل والصيام أثناء خوض المباريات دون أن يتأثر بذلك، مؤكداً أنه ما زال قادراً على تقديم الأداء المطلوب منه حتى وهو صائم.
وفي تصريحات مشابهة للاعب في مناسبات عديدة، منها تصريحه الأخير عن طريقة تأقلمه مع الصيام في شهر رمضان لصحيفة "AS" الإسبانية، تحدث اللاعب الفرنسي للصحيفة، مؤكداً على أنه قد اعتاد على الصيام خلال شهر رمضان والمشاركة في المباريات، وأكد اللاعب للصحيفة بأنه يفعل ذلك منذ سنوات عديدة.
وأضاف بطل العالم الفرنسي والمتوج بلقب "كأس العالم" رفقة المنتخب الفرنسي في النسخة السابقة بأنه يعمل بجد تحت أيدي مختصي التغذية الذين يبذلون جهداً مضيناً في تحديد الأنظمة الغذائية للاعب، مؤكداً بأنه يقدموا له النصائح بشكل مستمر للانسجام بشكل جيد داخل الملعب والتعامل مع التدريبات والتمارين بالشكل الصحيح، مؤكداً على أن مختصو التغذية يقدمون له الأطعمة المناسبة التي قد تساعده للحفاظ على لياقته، وتابع اللاعب الحديث لصحيفة "آس" الإسبانية بأنه دائماً ما يكون محظوظ في خوض المباريات خاص وإن كان صائماً، ففي كثير من الأحيان لا يكون الجو حاراً أبداً، فعلى الرغم من أنه قادر على التأقلم وأداء المهام المطلوبة منه داخل الملعب باحترافية عالية، إلا أن الصيام بالنسبة له أمراً سهلاً وقد اعتاد عليه، وأكد اللاعب طالما نفعل هذا الأمر لننال مرضاة الله، فلا ضير من الاستمرار بذلك.