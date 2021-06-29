تأثير رونالدو | من عالم الرياضة لعالم المال والأعمال





بعد حركة غير مباشرة قام بها اللاعب البرتغالي ومهاجم نادي "يوفنتوس" الإيطالي، ومحطم الأرقام القياسية كلاعب كرة قدم، "كريستيانو رونالدو" انتقل تأثيره من عالم الرياضة ليضرب عالم المال والأعمال بحركة غير مقصودة أثناء مؤتمر صحفي، ليكبد أكبر الشركات خسائر مالية تجاوزت خطوط الملايين وصولاً للمليارات خلال وقت قصير جداً.





خلال مؤتمر صحفي عقده اللاعب البرتغالي "كريستيانو رونالدو" قبل ملاقاة المنتخب الهنغاري للحديث عن مستقبله كلاعب، واستعدادات المنتخب للفوز بمسابقة "يورو 2020"، أزاح اللاعب قنينة "كوكاكولا" مفضلاً قارورة الماء عليها، ليلمح للمتابعين بأن الماء أكثر فائدة من المشروب الغازي وكإشارة تحذيرية للكف عن شرب الماء الغازي، ونتيجة لذلك سجلت شركة "كوكا كولا" والراعي الرسمي لبطولة "يورو 2020"، أعلى نسبة خسارة من تأسيسها، حيث بلغت خسائر الشركة لليوم الثاني أكثر من أربعة مليارات دولار من قيمة أسهمها حتى هذه اللحظة.





كريستيانو رونالدو... يعترف بأضرار المشروبات الغازية









انتشر مقطع للفيديو بشكل كبير جداً على منصات التواصل الاجتماعي في كافة أنحاء العالم، الأمر الذي كان له نتائج سلبية انعكست على عالم المال والأعمال، حيث صرحت شركة "كوكا كولا" بأن قيمة أسهمها في البورصات العالمية والأمريكية تراجعت من 56.10 دولار أمريكي إلى 55.2، بعد الفيديو الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، وهذا يشير إلى أن قيمة أسهم الشركة في السوق قد تراجعت خلال بضعة ساعات إلى أكثر من 4 مليار دولار أمريكي.





والجدير بالذكر، أن اللاعب أشار في عدة مناسبات لضرر المشروبات الغازية، مؤكداً بأنه دائماً ما يمنع أطفاله من تناولها بسبب مخاطرها الكبيرة على الصحة، مفضلاً شرب الماء بكميات كبيرة على المشروبات الغازية.





وأشاد عدداً كبيراً من رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بما قام به اللاعب البرتغالي "كريستيانو رونالدو"، كإشارة تنبيهية إلى أهمية الماء، وكإشارة تحذيرية من أضرار تناول المشروبات الغازية، والجدير بالذكر أن بعض النشطاء أشاروا إلى أن الرهان قد ارتفع بنسبة 79%، من قبل المراهنين على الفريق البرتغالي لتحقيق لقب "يورو 2020"، بينما وصل عدد المراهنين على قدرة اللاعب البرتغالي لكسر الرقم القياسي للاعب "على دائي" والتربع على عرش الهدافين في تاريخ كرة القدم، إلى أكثر من 23 مليون على مواقع الرهانات الرياضية أون لاين، طالع معنا: المراهنات الرياضية اون لاين على كازينو العرب



