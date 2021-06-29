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مجدي صابر يكشف عن موعد ومكان جنازة والدته

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 04:08 م
بوابة الفجر
آية عبدالعزيز
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علن المؤلف والسيناريست مجدي صابر عن موعد ومكان جنازة والدته التي رحلت صباح اليوم بعد صراع مع المرض .


ونشر مجدي صابر عبر حسابه الرسمي علي " فيسبوك" وعلق قائلا:"  يقام عزاء والدتي الغالية اليوم الثلاثاء من السادسة وحتي العاشرة مساءا في كاتدرائية الأقباط الكاثوليك، ١٨ شارع محمد توفيق دياب من مكرم عبيد، بجوار مدرسة سان جورج". 


يذكر أن مجدي صابر أعلن عن وفاه والدته قائلا :" انتقلت إلى الأمجاد السماوية وفردوس النعيم والدتي الغالية بعد رحله مع المرض.. و سوف يتم تشييع جثمانها و الصلاة علي روحها الطاهرة ظهر اليوم الثلاثاء". 

الجدير بالذكر أن مجدي صابر كشف عن موعد صلاة الجنازة على والدته في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم الثلاثاء، بكنيسة السيدة العذراء والأنبا إثناسيوس بمدينة نصر.

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