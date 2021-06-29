بحضور الورود: لمسات صيفية لتزين غرفة الضيوف

الألوان الحيوية والمفعمة بالطاقة والنشاط هي من أكثر ما تتميز به ديكورات هذا العام، إضافة لبعض الرسومات على الحائط والتي تستوحي من الطبيعة ومحتوياتها في غرفة المعيشة وعلى الكنب.





غرفة الضيوف، أو الصالون كما يعتبره البعض، هو أهمّ جزء في كل بيت، وبه تتجمع الضيوف والأسرة، لذا من الواجب أن يكون اختيارك للديكور وألوان الكنب بأسلوب يتناسق مع صيحات الموضة العالمية لعام 2021، فمع إدخال جملة من التغييرات على الغرفة حتماً ستمنحها الطاقة والحيوية في فصل الصيف الذي تتلون فيه الحياة، وتعطي به النساء بلمساتهن الخاصة إحساساً جميلاً مفعماً بالألوان والتصاميم الرائعة التي تسر الناظرين.





الصيحة الأبرز في عالم الموضة لهذا الصيف

تزيين كنب غرفة الضيوف بالأشجار من أحدث صيحات الموضة وعالم الديكور الحديث والتي برزت بشكل كبير في عدد كبير من بيوت الأزياء لهذا العام، حيث ستتطرق مهندسة الديكور الشهيرة "رولا علام" للحديث عن كل ما يمكن إضافته للكنب في غرفة الضيوف من أزرار، وشراشيب، ووسائد، وورود، وأشجار، والألوان التي تتناسب مع دهان الغرفة، خاصة تلك الألوان القوية المفعمة بالحيوية والعنفوان والنشاط، إضافة إلى الرسومات المستوحاة من عناصر الطبيعة.





اللون البرتقالي... لون عصري

ترى مهندسة الديكور "رولا علام" أن الألوان البرتقالية أحد صيحات عالم الديكور الحديث اليوم، وهي من أكثر الألوان المفعمة بالطاقة والنشاط لتزين غرفة الضيوف ومنحها إطلالات مضيئة تسر الناظرين وتوحي لهم بالأناقة والبهجة، وترى المهندسة بأن هذه الألوان المميزة كثيراً ما يحبذها المتزوجين الجدد، لأنها تمنحهم شعوراً بالنشاط والدفء والطاقة، فضلاً عن أنها تجذب أنظار الضيوف، وتضفي على الغرفة لوناً خاصة غريباً، وتؤكد على ضرورة أن يتم تزيين مدخل الغرفة بدرجات أقل حدة من اللون البرتقالي للكنب، أو وضع كنبة أخرى وتزينها بلون أخر يتناسق مع اللون البرتقالي.





لون الباستيل...موضة قديمة حديثة يتفق العديد من مصممي ومهندس الديكور على أن ألوان الباستيل من أكثر الألوان التي تمنح الناظرين الهدوء والراحة والسكينة، ويمكن اعتمادها في المنزل بشكل عام، وفي غرف الضيافة وديكورات المنزل والصالونات الكبيرة بشكل خاص، حيث تأتي ألوان الباستيل بمجموعة مندمجة بالألوان المتنوعة، كاللون الزهري، والأزرق، والوردي، والبنفسجي، والأخضر، وتجمع درجات تلك الألوان بين الغوامق والفواتح التي تمتزج ببعضها البعض لتضفي على الناظرين شعوراً بالاسترخاء والراحة.

من السهل جداً أن تتناسق تلك الألوان مع ألوان الكنبات في غرف الضيوف والصالونات، ومداخل الغرف، وديكورات الأسقف، كما أن تتناسب بشكل كبير مع الألوان المحايدة، كاللون الأبيض، والأسود، والرمادي وبعض من الألوان الأساسية الباردة،

الوسائد.. ديكور عصر لا يجب إهماله تمنح الوسائد للكنب جاذبية لا حدود لها تجذب الناظرين وتضفي للجالسين نوعاً من الراحة، لذا من المحبذ توزيعها بطريقة صحيحة وتنسيق ألوانها لتتماشى مع الديكور المنزلي والألوان الأخرى الموجودة داخل الغرفة، فعلى سبيل المثال، من المحبذ وضع وسادتان مختلفتان اللون على الأرضية بجوار التلفاز أو الطاولة الموجودة في غرفة الضيوف، والتي ينسجم ألوانهم مع وسائد الأريكة، كما ويفضل المصممين وضع مجموعة من الوسائد بجوار بعضهم البعض، بالقرب من قطعة إكسسوار لإبرازها ولفت النظر لمعالمها.

فعلى الرغم من أن الوسائد صُممت وصُنعت لتكون وسيلة للراحة؛ ولكي توضع على الكنب، إلا أن المصممين يعتبرونها قطعة أساسية لديكور الصالونات وغرف الضيافة، نظراً لجذبها لنظر الزائرين، ومنحها مظهراً عاماً جميلاً، فضلاً عن إبرازها للمعالم الثانوية الموجودة في المكان.

وفي فصل الصيف، يفضل مهندسو الديكورات أن يتم اختيار الألوان الغامقة وذات المعنى التي تضفي للمكان حيوية وبهجة، وتمنح الديكور لمسة فائقة الجمال، وعلى الرغم من أن هذه الإضافات تعتبر بسيطة من وجهة نظر أصحاب المنازل، إلا أن الفروقات بين المظهر الجديد والقديم سيكون له تأثير كبيراً على الفور.

