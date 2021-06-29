الإعلامية أروى تكشف حقيقة إصابتها بحروق في الوجه

نفت الإعلامية أروى، ما أثير في الساعات القليلة الماضية حول تعرضها لكدمات وحروق في وجهها وذلك من خلال تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وكتبت أروى قائله: "لم أصب بأي جروح أو كدمات أو حروق في وجهي كما يتم التناقل، وجميع هذه الأخبار عارية عن الصحة تمامًا".



وأضافت: "أجريت جلسات الموجات فوق الصوتية والتي أدت إلى تورم بسيط في بشرتي وأصبحت بشرتي الآن في حالة ممتازة ولله الحمد".





واختتمت حديثها قائله: “شكرًا للجميع على سؤالكم عني وأتمنى تحرّي الخبر قبل نشره”.