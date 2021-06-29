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الإعلامية أروى تكشف حقيقة إصابتها بحروق في الوجه
الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 04:36 م
مي مرسي
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نفت الإعلامية أروى، ما أثير في الساعات القليلة الماضية حول تعرضها لكدمات وحروق في وجهها وذلك من خلال تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وكتبت أروى قائله: "لم أصب بأي جروح أو كدمات أو حروق في وجهي كما يتم التناقل، وجميع هذه الأخبار عارية عن الصحة تمامًا".
وأضافت: "أجريت جلسات الموجات فوق الصوتية والتي أدت إلى تورم بسيط في بشرتي وأصبحت بشرتي الآن في حالة ممتازة ولله الحمد".
واختتمت حديثها قائله: “شكرًا للجميع على سؤالكم عني وأتمنى تحرّي الخبر قبل نشره”.
وكتبت أروى قائله: "لم أصب بأي جروح أو كدمات أو حروق في وجهي كما يتم التناقل، وجميع هذه الأخبار عارية عن الصحة تمامًا".
وأضافت: "أجريت جلسات الموجات فوق الصوتية والتي أدت إلى تورم بسيط في بشرتي وأصبحت بشرتي الآن في حالة ممتازة ولله الحمد".
واختتمت حديثها قائله: “شكرًا للجميع على سؤالكم عني وأتمنى تحرّي الخبر قبل نشره”.
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