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بهذه الكلمات.. هند صبري تودع المياردير أنسي سويرس
الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 05:25 م
آيه عبدالعزيز
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نعت الفنانة هند صبري، رجل الأعمال أنسي ساويرس، الذي وافته المنية، ورحل عن عالمنا اليوم الثلائاء، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"": "فقدنا رجلًا عصاميًا أسس عائلة اقتصادية لم تبرع فقط في الاقتصاد؛ لكنها برعت في دعم الفن والثقافة المصرية والعربية
أضافت:" وداعًا المهذب الخلوق أنسي ساويرس وخالص العزاء لزوجته يسرية لوزة وابنائه وعائلته الكبيرة".
توفي رجل الأعمال أنسي سويرس عن عمر يناهز91 عامًا ويترأس القداس مدير عام المركز الثقافي القبطي بالقاهره
أضافت:" وداعًا المهذب الخلوق أنسي ساويرس وخالص العزاء لزوجته يسرية لوزة وابنائه وعائلته الكبيرة".
توفي رجل الأعمال أنسي سويرس عن عمر يناهز91 عامًا ويترأس القداس مدير عام المركز الثقافي القبطي بالقاهره
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